Топливный кризис: почему железную дорогу не заменят автобусы

В Украине продолжают повышаться цены на топливо.

В Украине на фоне глобального топливного кризиса резко растут цены на бензин и дизель, что уже бьет по логистике и перевозкам. Ситуация усугубляется постоянными атаками РФ на украинскую железную дорогу. Альтернативы железной дороге ограничены, ведь автотранспорт дороже и перевозит значительно меньше пассажиров.

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире День.LIVE предупредил о дальнейшем подорожании и призвал правительство к срочным решениям.

Автобусы не заменят железную дорогу

На фоне проблем с атаками РФ на железную дорогу снова поднимается тема альтернатив перевозкам. Но, как отметил Омелян, вариант с автобусами выглядит ограниченным, потому что один автобус фактически способен перевезти количество пассажиров, сопоставимое лишь с одним вагоном поезда.

К тому же автотранспорт зависит от дизеля, который сейчас самый дорогой. Это автоматически делает такие перевозки менее выгодными и для бизнеса, и для людей.

Бензин А-95 на крупных АЗС уже стоит более 73 гривен и местами доходит почти до 80. Дизель еще дороже — в пределах 91-95 гривен за литр. Газ пока держится стабильнее, около 49 гривен.

Но даже эти показатели не считаются пиковыми. В Европе цены уже выше, и Украина движется в том же направлении.

Что предлагают изменить

По мнению экс-министра, правительство должно действовать гибче. Одним из решений может быть снижение акцизов на топливо.

"Если власть уменьшит акцизы для бизнеса вдвое, то государственный бюджет сохранит поступления на том же уровне, а вот каждый владелец автотранспорта почувствует значительно меньшую финансовую нагрузку. А это же не просто водители выходного дня, а военные, аграрии, вся логистика и бизнес", — отметил Омелян.

