Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Автобусы не заменят поезда в Украине: дело не только в дорогом дизеле

Ua ru
Дата публикации 6 апреля 2026 21:15
Топливный кризис: почему железную дорогу не заменят автобусы
В Украине продолжают повышаться цены на топливо. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине на фоне глобального топливного кризиса резко растут цены на бензин и дизель, что уже бьет по логистике и перевозкам. Ситуация усугубляется постоянными атаками РФ на украинскую железную дорогу. Альтернативы железной дороге ограничены, ведь автотранспорт дороже и перевозит значительно меньше пассажиров.

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире День.LIVE предупредил о дальнейшем подорожании и призвал правительство к срочным решениям.

Автобусы не заменят железную дорогу

На фоне проблем с атаками РФ на железную дорогу снова поднимается тема альтернатив перевозкам. Но, как отметил Омелян, вариант с автобусами выглядит ограниченным, потому что один автобус фактически способен перевезти количество пассажиров, сопоставимое лишь с одним вагоном поезда.

К тому же автотранспорт зависит от дизеля, который сейчас самый дорогой. Это автоматически делает такие перевозки менее выгодными и для бизнеса, и для людей.

Бензин А-95 на крупных АЗС уже стоит более 73 гривен и местами доходит почти до 80. Дизель еще дороже — в пределах 91-95 гривен за литр. Газ пока держится стабильнее, около 49 гривен.

Но даже эти показатели не считаются пиковыми. В Европе цены уже выше, и Украина движется в том же направлении.

Что предлагают изменить

По мнению экс-министра, правительство должно действовать гибче. Одним из решений может быть снижение акцизов на топливо.

"Если власть уменьшит акцизы для бизнеса вдвое, то государственный бюджет сохранит поступления на том же уровне, а вот каждый владелец автотранспорта почувствует значительно меньшую финансовую нагрузку. А это же не просто водители выходного дня, а военные, аграрии, вся логистика и бизнес", — отметил Омелян.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Украине удалось избежать критической ситуации с топливом благодаря тому, что источники поставок распределены между более чем десятью странами. Такое мнение высказал заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский.

Также Новини.LIVE писали о том, с какими проблемами столкнулась авиационная отрасль из-за роста стоимости топлива. Авиакомпании во всем мире повышают стоимость билетов и отменяют некоторые рейсы. Прибыль авиационной отрасли теперь зависит только от количества пассажиров, которые соглашаются совершать перелеты.

Владимир Омелян Цены на топливо эфир Новини.LIVE
Александр Шорохов - Редактор
Александр Шорохов
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации