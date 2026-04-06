Головна Транспорт Пального вистачить: чому Україна уникне кризи у квітні

Дата публікації: 6 квітня 2026 13:21
Чи буде дефіцит пального в Україні у квітні 2026
Дефіциту пального у квітні не очікується. Фото: Новини.LIVE, кадр з відео. Колаж: Новини.LIVE

У квітні в Україні не передбачається нестача пального, так як контракти на поставки вже укладені. Крім того, Україна отримує пальне відразу з 12 країн світу. Наразі головне — не вартість пального, а його наявність.

Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомив заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський.

В Україні не буде паливної кризи

За словами Закревського, Україні вдалося уникнути критичних ризиків завдяки тому, що джерела постачання розподілені між більш ніж десятьма країнами.

"Мова йде зараз не про ціни, мова про йде про ресурс. Тобто, якщо ти маєш законтрактоване постачання, це головне. А ціни можуть мінятися від того, що завтра Трамп щось зранку скаже, потім ввечері скаже, а ціни будуть коливатися від 119 доларів за барель нафти до 98 за один день. Мова зараз йде саме про забезпечення. Коли ти дивишся на нашу систему, ти розумієш, що вона найкраща в світі— те, що було створено в перші 4 місяці 2022 року, це приклад із диверсифікації поставок для всіх інших країн", — наголосив експерт.

Він зауважив, що нещодавно до переліку постачальників додалися ще дві держави, а зараз тривають переговори з новими партнерами з Близького Сходу. 

Окремо експерт зауважив, що вартість пального й надалі коливатиметься, але за наявності достатньої кількості пального ринок працюватиме без перебоїв.

Що ще варто знати про кризу пального

Раніше Новини.LIVE писали, що авіаційна галузь теж опинилася у глибокій кризі через зростання вартості пального. Світові авіакомпанії підвищують ціни на квитки та анулюють окремі рейси. Прибутковість авіації тепер залежить виключно від кількості пасажирів, готових літати.

Також Новини.LIVE писали, що Литва зменшить вартість залізничних квитків на внутрішніх лініях удвічі. Уряд ухвалив рішення через підвищення цін на пальне, яке сталося через війну на Близькому Сході. Знижки діятимуть на всі рейси всередині країни та на кожен рівень обслуговування.

Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
