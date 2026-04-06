Чи буде дефіцит пального в Україні у квітні 2026

Дефіциту пального у квітні не очікується. Фото: Новини.LIVE, кадр з відео. Колаж: Новини.LIVE

У квітні в Україні не передбачається нестача пального, так як контракти на поставки вже укладені. Крім того, Україна отримує пальне відразу з 12 країн світу. Наразі головне — не вартість пального, а його наявність.

Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомив заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський.

В Україні не буде паливної кризи

За словами Закревського, Україні вдалося уникнути критичних ризиків завдяки тому, що джерела постачання розподілені між більш ніж десятьма країнами.

"Мова йде зараз не про ціни, мова про йде про ресурс. Тобто, якщо ти маєш законтрактоване постачання, це головне. А ціни можуть мінятися від того, що завтра Трамп щось зранку скаже, потім ввечері скаже, а ціни будуть коливатися від 119 доларів за барель нафти до 98 за один день. Мова зараз йде саме про забезпечення. Коли ти дивишся на нашу систему, ти розумієш, що вона найкраща в світі— те, що було створено в перші 4 місяці 2022 року, це приклад із диверсифікації поставок для всіх інших країн", — наголосив експерт.

Він зауважив, що нещодавно до переліку постачальників додалися ще дві держави, а зараз тривають переговори з новими партнерами з Близького Сходу.

Окремо експерт зауважив, що вартість пального й надалі коливатиметься, але за наявності достатньої кількості пального ринок працюватиме без перебоїв.

Що ще варто знати про кризу пального

