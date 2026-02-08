Видео
Україна
Видео

3000 вольт под вагонами — УЗ отреагировала на "лайфхак" курильщиков

Дата публикации 8 февраля 2026 12:32
Совет из Threads о курении в поезде оказался опасным — что ответила УЗ
Вагон Укрзализныци. Фото: УЗ

В Укрзализныце прокомментировали дискуссию относительно привычки некоторых пассажиров курить в поезде несмотря на запрет и возможные штрафы. В компании заявили, почему курение в поезде может быть опасным для жизни.

Как сообщает Новини.LIVE, соответствующее сообщение было опубликовано в соцсети Threads

Совет для курильщиков

В соцсети Threads пользователь обратился к курильщикам с "советом". Он предложил — если уж курить в поезде, то делать это на переходных площадках между вагонами. Мол, там дым не попадает в салон из-за общей вентиляции.

Палити в УЗ заборонено - фото 1
Почему опасно курить в поезде. Фото: скриншот Threads

На это отреагировали в "Укрзализныце". В компании ответили, что такая идея опасна, особенно зимой.

Напряжение в 3 тысячи вольт

Дело в том, что под переходными площадками в этот период подается напряжение 3000 вольт для отопления пассажирских вагонов от электровоза. То есть, такой совет может представлять прямую опасность для жизни.

Поэтому у перевозчика советуют не пренебрегать правилами и не распространять подобные рекомендации.

Ранее мы писали, о новых ценах на билеты УЗ и правилах возврата. Министерство развития общин и территорий совместно с Укрзализныцей подготовили новые правила и тарифы на пассажирские перевозки.

Также мы писали, что Укрзализныця обновила интерфейс портала "УЗ Везем". Отныне пассажирам станет в разы проще отслеживать информацию о задержке железнодорожных рейсов.

Укрзализныця курение советы вагон Threads
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
