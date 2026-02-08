Совет из Threads о курении в поезде оказался опасным — что ответила УЗ

3000 вольт под вагонами — УЗ отреагировала на "лайфхак" курильщиков
В Укрзализныце прокомментировали дискуссию относительно привычки некоторых пассажиров курить в поезде несмотря на запрет и возможные штрафы. В компании заявили, почему курение в поезде может быть опасным для жизни.
соответствующее сообщение было опубликовано в соцсети Threads.
Совет для курильщиков
В соцсети Threads пользователь обратился к курильщикам с "советом". Он предложил — если уж курить в поезде, то делать это на переходных площадках между вагонами. Мол, там дым не попадает в салон из-за общей вентиляции.
На это отреагировали в "Укрзализныце". В компании ответили, что такая идея опасна, особенно зимой.
Напряжение в 3 тысячи вольт
Дело в том, что под переходными площадками в этот период подается напряжение 3000 вольт для отопления пассажирских вагонов от электровоза. То есть, такой совет может представлять прямую опасность для жизни.
Поэтому у перевозчика советуют не пренебрегать правилами и не распространять подобные рекомендации.
