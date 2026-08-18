Зручний час для українців: SkyUp анонсував новий графік польотів

Літак SkyUp. Фото: SkyUp

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Бюджетна українська авіакомпанія SkyUp оновила графік польотів на літо 2027 року. Лоукостер додав 26 напрямків у 11 країнах. Новий розклад орієнтований на українців — час вильоту з аеропорту Кишинева максимально зручний і пасажирам не доведеться винаймати житло у Молдові.

Про це йдеться на офіційному сайті SkyUp, передає Новини.LIVE.

Літній розклад SkyUp

В авіакомпанії розповіли, у літньому сезоні 2027 вперше з’являться рейси до Австрії та Хорватії. В розкладі також збільшилась кількість доступних маршрутів до Греції, Італії, Німеччини, Франції та Чехії.

Австрія: Кишинів – Відень (VIE);

Франція: Кишинів – Париж, Шарль-де-Голль (CDG);

Чехія: Кишинів – Прага (PRG);

Італія: Кишинів – Мілан-Бергамо (BGY);

Німеччина: Кишинів – Дюссельдорф (DUS);

Німеччина: Кишинів – Нюрнберг (NUE);

Хорватія: Кишинів – Пула (PUY);

Хорватія: Кишинів – Спліт (SPU);

Греція: Кишинів – Родос (RHO);

Грузія: Кишинів – Батумі (BUS);

Грузія: Кишинів – Тбілісі (TBS).

У SkyUp підкреслили, що на багатьох напрямках було передбачено зручний час вильоту, що дозволяє українцям дістатися до Кишинева без додаткових витрат на ночівлю.

Авіаперевізник також оновив сервіси, щоб пасажири отримували більше комфорту та якісного сервісу.

Раніше Новини.LIVE розповідали, яку сумку без доплат можна взяти з собою в літак SkyUp у 2026 році. Її вартість включена у вартість квитка та залежить від вибраного тарифу. Мандрівники без доплат за тарифом Just Fly можуть взяти з собою малу ручну поклажу з розмірами до 40х30х20 см і вагою до 9 кг.

Також Новини.LIVE писали, в яких випадках пасажир має право отримати грошову компенсацію за скасований чи перенесений авіарейс. Термін звернення складає 6 років, тож кошти можна отримати навіть за давнішні рейси. Розмір компенсації залежить від конкретного випадку, часу очікування літака та дальності перельоту.