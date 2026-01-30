Кабмін переписав правила користування пільговими паркомісцями для осіб з інвалідністю

Місце для паркування авто осіб з інвалідністю. Фото: Freepik

Уряд схвалив законопроєкт, спрямований на вдосконалення правил використання спеціальних місць для паркування та стоянки автомобілів. Документ чітко регулює порядок надання та користування паркувальними майданчиками для осіб з інвалідністю.

Про це стало відомо з повідомлення у Telegram представника Кабінету міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Хто зможе користуватися пільгами

Головна ідея проєкту в тому, що пільги передбачені тільки для тих, хто має на них право.

Водії з інвалідністю або ті, хто перевозить людей з інвалідністю, зможуть користуватися всіма парковочними перевагами лише за однієї умови — на авто має бути встановлений спеціальний знак "Особа з інвалідністю".

Причому це стосується не лише приватних авто. Пільги поширюються і на транспорт соціальних служб, громадських організацій та установ, які працюють з людьми з інвалідністю. Форму знака та спосіб його встановлення окремо визначатиме Кабмін.

Без документів пільги недійсні

Якщо на машині буде такий знак, водій зобов’язаний мати при собі документи, що підтверджують інвалідність — свою або пасажира. Підійдуть як паперові, так і електронні версії.

Поліція буде вимагати ці документи під час перевірки. Без них знак фактично нічого не означатиме.

Скільки місць мають виділяти на парковках

Законопроєкт фіксує мінімум місць на парковках для цих потреб:

не менше 10% від усіх паркомісць;

але щонайменше одне місце на кожному паркінгу.

Такі місця мають бути позначені зрозуміло — дорожніми знаками або розміткою.

Автори проєкту впевнені, що він дасть менше зловживань, ніж зараз, і впровадить чіткі правила замість сьогодняшнього хаосу в цій галузі.

