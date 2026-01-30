Кабмин переписал правила пользования льготными паркоместами для лиц с инвалидностью

Место для парковки авто лиц с инвалидностью. Фото: Freepik

Правительство одобрило законопроект, направленный на совершенствование правил использования специальных мест для парковки и стоянки автомобилей. Документ четко регулирует порядок предоставления и пользования парковочными площадками для лиц с инвалидностью.

Об этом стало известно из сообщения в Telegram представителя Кабинета министров в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Кто сможет пользоваться льготами

Главная идея проекта в том, что льготы предусмотрены только для тех, кто имеет на них право.

Водители с инвалидностью или те, кто перевозит людей с инвалидностью, смогут пользоваться всеми парковочными преимуществами только при одном условии — на авто должен быть установлен специальный знак "Лицо с инвалидностью".

Причем это касается не только частных автомобилей. Льготы будут распространяться и на транспорт социальных служб, общественных организаций и учреждений, работающих с людьми с инвалидностью. Форму знака и способ его установки отдельно определит Кабмин.

Без документов льготы недействительны

Если на машине будет такой знак, водитель обязан иметь при себе документы, подтверждающие инвалидность — свою или пассажира. Подойдут как бумажные, так и электронные версии.

Полиция будет требовать эти документы во время проверки. Без них знак фактически ничего не будет означать.

Сколько мест должны выделять на парковках

Законопроект фиксирует минимум мест на парковках для этих целей:

не менее 10% от всех паркомест;

но не менее одного места на каждом паркинге.

Такие места должны быть обозначены дорожными знаками или разметкой.

Авторы проекта уверены, что он даст меньше злоупотреблений, чем сейчас, и внедрит четкие правила вместо сегодняшнего хаоса в этой сфере.

