Правила виїзду за кордон для супроводжуючих осіб з інвалідністю у 2026 році

Перевірка документів при перетині кордону. Фото: ДПСУ

Згідно з Правилами перетину державного кордону під час воєнного стану, чоловіки з інвалідністю I, II та III групи мають право на виїзд з України. Крім того, виїхати за кордон можуть ті, хто супроводжують осіб з інвалідністю.

Сайт Новини.LIVE з посиланням на Visitukraine.today розкаже, які правила перетину державного кордону чоловіками, які супроводжують осіб з інвалідністю, діють у 2026 році.

Реклама

Читайте також:

Кого допускають до супроводу

Супроводжуючим може бути член родини першого ступеня (чоловік, дружина, рідні чи усиновлені діти, батьки) або особа, що здійснює за інвалідом постійний догляд. До цієї категорії входять чоловіки, дружини яких мають інвалідність I чи II групи, а також сини чи зяті, опікуючи батьків (батьків дружини) з інвалідністю зазначених груп.

Супроводжувати осіб з інвалідністю під час перетину кордону можуть такі категорії військовозобов'язаних:

члени родини особи з інвалідністю — чоловік, дружина, діти, батьки;

фізичні чи юридичні особи, що постійно доглядають людину з інвалідністю й мають підтверджуючі документи;

представники соціальних організацій, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю.

Як перетинати кордон

Постанова КМУ дозволяє під час воєнного стану виїжджати тим громадянам України, які безперервно доглядають особу з інвалідністю I або II групи, або супроводжують особу з інвалідністю II групи, дитину з інвалідністю II групи чи людину, що потребує постійного догляду.

Кордон дозволяється переходити лише за умови, що особа з інвалідністю знаходиться поруч.

Військовозобов’язаний сам по собі не отримує дозволу виїзжати з країни, навіть якщо доглядає особу з інвалідностю. Виняток існує тоді, коли інвалід уже перебуває за межами України. У такому разі треба предоставити довідку про перебування його на консульському обліку в іноземній державі.

Які обмеження діють

Супроводжуючий не має права повертатися додому раніше за підопічного. Повернення раніше чи пізніше вважається тяжким порушенням.

Протягом одного робочого дня після прибуття до держави призначення слід з’явитися у консульській установі України та взяти довідку про постановку інваліда на консульський облік. Інформацію передадуть через МЗС до Мінсоцполітики й до Національної соціальної служби, щоби ті знали про перебування на обліку людей з інвалідністю, які потребують постійного догляду.

Раніше ми розповідали про можливість виїзду за кордон чоловіків, виключених з обліку та пояснювали, чи вистачить для цього е-ВОД.

Також ми повідомляли, як прийняти спадщину в Україні, перебуваючи за кордоном у 2026 році.