Подорож літаком: через яку закуску пасажирам можуть відмовити у посадці

Пасажирський термінал дубайського аеропорту. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Багато мандрівників, щоб зекономити кошти на дорогих стравах в аеропортах, беруть з собою в літак їжу. Проте через популярну закуску вас можуть не пустити на борт. Перед польотом варто ще раз переглянути свої валізи з продуктами.

Про це пише Daily Express, передає Новини.LIVE.

Заборонений продукт у ручній поклажі

Пасажири здивуються, але улюблену багатьма закуску з нуту хумус в жодному разі не можна брати з собою в літак, хоча технічно він не є рідиною.

На контролі в аеропорті також нерідко забирають популярні соуси та пасти, які можна намазати на хліб — гуакамоле, сальса, арахісове масло та джем.

Річ у тім, що ці продукти підпадають під суворі обмеження на провезення рідких, гелевих і пастоподібних продуктів під час авіаперельотів. Ємності з такими продуктами не повинні перевищувати 100 мл і мають зберігатися в одному пластиковому пакеті, що закривається.

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Ситуація ускладнюється впровадженням нових комп'ютерних сканерів у деяких аеропортах Європи. Вони скасовують обмеження на провезення 100 мл рідини, проте багато міжнародних аеропортів ще не перейшли на цю технологію. Доки високотехнологічні сканери не стануть всюди стандартом — краще обирати інші варіанти закусок.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українці можуть самостійно перевірити обмеження на виїзд за кордон. Система автоматично перевіряє дані в базах даних ДПСУ і пасажирам миттєво з'явиться статус: "Обмежень немає" або "Є тимчасове обмеження".

Також Новини.LIVE писали, що мандрівникам цього літа варто прибувати в аеропорт раніше. Зокрема, систему в’їзду-виїзду (EES) в Європі може знову спровокувати багатогодинні затримки. Поки система не почне працювати безперебійно, краще прибути за дві-три години до вильоту.