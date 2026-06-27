Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Зіпсована відпустка: через цю популярну закуску вас не пустять в літак

Зіпсована відпустка: через цю популярну закуску вас не пустять в літак

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2026 16:00
Подорож літаком: через яку закуску пасажирам можуть відмовити у посадці
Пасажирський термінал дубайського аеропорту. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Багато мандрівників, щоб зекономити кошти на дорогих стравах в аеропортах, беруть з собою в літак їжу. Проте через популярну закуску вас можуть не пустити на борт. Перед польотом варто ще раз переглянути свої валізи з продуктами.

Про це пише Daily Express, передає Новини.LIVE.

Заборонений продукт у ручній поклажі

Пасажири здивуються, але улюблену багатьма закуску з нуту хумус в жодному разі не можна брати з собою в літак, хоча технічно він не є рідиною.

На контролі в аеропорті також нерідко забирають популярні соуси та пасти, які можна намазати на хліб — гуакамоле, сальса, арахісове масло та джем.

Річ у тім, що ці продукти підпадають під суворі обмеження на провезення рідких, гелевих і пастоподібних продуктів під час авіаперельотів.  Ємності з такими продуктами не повинні перевищувати 100 мл і мають зберігатися в одному пластиковому пакеті, що закривається.

Читайте також:

Ситуація ускладнюється впровадженням нових комп'ютерних сканерів у деяких аеропортах Європи. Вони скасовують обмеження на провезення 100 мл рідини, проте багато міжнародних аеропортів ще не перейшли на цю технологію. Доки високотехнологічні сканери не стануть всюди стандартом — краще обирати інші варіанти закусок.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українці можуть самостійно перевірити обмеження на виїзд за кордон. Система автоматично перевіряє дані в базах даних ДПСУ і пасажирам миттєво з'явиться статус: "Обмежень немає" або "Є тимчасове обмеження".

Також Новини.LIVE писали, що мандрівникам цього літа варто прибувати в аеропорт раніше. Зокрема, систему в’їзду-виїзду (EES) в Європі може знову спровокувати багатогодинні затримки. Поки система не почне працювати безперебійно, краще прибути за дві-три години до вильоту.

авіарейси самокати подорож
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації