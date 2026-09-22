Подорож із УЗ: чому потяги зупиняються за жовтого рівня тривоги

Вагон УЗ. Фото: Новини.LIVE

Кабінет Міністрів визначив нові правила для залізничного транспорту залежно від рівня повітряної загрози. Зокрема, за жовтого рівня поїзди Укрзалізниці курсуватимуть у звичному режимі, а за червоного — людей переводитимуть до укриттів. Одна з пасажирок поцікавилась, чому за жовтого рівня небезпеки рейси не завжди продовжують свій рух.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідь УЗ у соцмережі Threads.

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Обмеження Укрзалізниці за жовтого рівня небезпеки

Одна із користувачок мережі зауважила, що під час жовтого рівня загрози діти продовжують навчаються, а потяг Укрзалізниці мав би їхати, проте не їде.

Вона поцікавилась, за якими правилами компанія регулює перевезення під час повітряної тривоги.

В Укрзалізниці пояснили, що жовтий рівень означає, що рух поїздів та посадка/висадка можуть продовжуватися.

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"Проте це не означає, що за будь-яких обставин поїзд не зупинятиметься. Якщо моніторингові групи Укрзалізниці фіксуватимуть безпосередню загрозу конкретному поїзду, рішення щодо його руху, зупинки та переміщення людей у безпечне місце приймається окремо, з урахуванням оперативної ситуації", — йдеться в повідомленні.

В компанії підсумували, що рівень загрози не скасовує реагування на конкретну повітряну ціль. Тому потяги обов'язково зупинятимуть під час жовтого рівня небезпеки, якщо буде існувати потенційна загроза атаки на рейс.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, як діяти у випадку евакуації в потязі Укрзалізниці. Зокрема, після команди необхідно залишити поїзд та відійти від нього та залізничної інфраструктури настільки, наскільки це можливо безпечно, і прямувати в укриття. Закритий вагон перетворюється під час загрози на пастку для пасажирів.

Також Новини.LIVE писали, що Укрзалізниця запустила нову послугу. Зокрема, на частині рейсів пасажири можуть придбати книгу під час оформлення квитка. Провідник видасть її вже у потязі.