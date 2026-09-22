Путешествие с УЗ: почему поезда останавливаются при желтом уровне тревоги

Вагон УЗ. Фото: Новини.LIVE

Кабинет министров определил новые правила для железнодорожного транспорта в зависимости от уровня воздушной угрозы. В частности, при желтом уровне поезда Укрзализныци будут курсировать в обычном режиме, а при красном — людей будут эвакуировать в укрытия. Одна из пассажирок поинтересовалась, почему при желтом уровне опасности поезда не всегда продолжают свой путь.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ответ Укрзализныци в социальной сети Threads.

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Ограничения Укрзализныци при желтом уровне опасности

Одна из пользовательниц сети заметила, что при желтом уровне угрозы дети продолжают учиться, а поезд Укрзализныци должен был бы ехать, но не едет.

Она поинтересовалась, по каким правилам компания регулирует перевозки во время воздушной тревоги.

В Укрзализныце пояснили, что желтый уровень означает, что движение поездов и посадка/высадка могут продолжаться.

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"Однако это не означает, что при любых обстоятельствах поезд не будет останавливаться. Если мониторинговые группы «Укрзализныци» зафиксируют непосредственную угрозу конкретному поезду, решение о его движении, остановке и перемещении людей в безопасное место принимается отдельно, с учетом оперативной ситуации", — говорится в сообщении.

В компании подытожили, что уровень угрозы не отменяет реагирования на конкретную воздушную цель. Поэтому поезда обязательно будут останавливаться при желтом уровне опасности, если будет существовать потенциальная угроза атаки на рейс.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о том, как действовать в случае эвакуации в поезде Укрзализныци. В частности, после команды необходимо покинуть поезд и отойти от него и железнодорожной инфраструктуры настолько, насколько это возможно безопасно, и направиться в укрытие. Закрытый вагон при угрозе превращается в ловушку для пассажиров.

Также Новини.LIVE писали, что Укрзализныця запустила новую услугу. В частности, на части рейсов пассажиры могут приобрести книгу при оформлении билета. Проводник выдаст ее уже в поезде.