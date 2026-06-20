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Головна Транспорт Затримка потягів з Польщі: УЗ попередила про перебої на залізниці

Затримка потягів з Польщі: УЗ попередила про перебої на залізниці

Ua ru
Дата публікації: 20 червня 2026 21:12
Затримка потягів з Польщі: УЗ забезпечить стикування з поїздами
Пасажири їдуть у міжнародному потязі УЗ. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова

Національний перевізник "Укрзалізниця" попередила пасажирів про зміни  в графіку руху потягів. Зокрема, через затримки рейсів в Польщі УЗ спільно з PKP Intercity ухвалила рішення забезпечити стикування з поїздами, що запізнюються.

Про це розповіли представники УЗ в соцмережі Threads, передає Новини.LIVE.

Стикування поїздів УЗ в Польщі

Перевізник попередив, що у зв'язку з перебоями в енергетичній інфраструктурі на польській залізниці, що призвели до затримок окремих поїздів у напрямку з Варшави до Холма та Перемишля, Укрзалізниця спільно з PKP Intercity ухвалила рішення забезпечити стикування з поїздами, що прибувають із запізненням.

У зв'язку зі зміною графіку руху потягів, міжнародні пасажирські поїзди з Холма та Перемишля у поточну добу відправлятимуться до України із затримкою орієнтовно до 2,5–3 годин.

"Таке спільне рішення двох залізниць дозволить пасажирам, які прямують з Польщі до України, продовжити свою подорож без втрати пересадки", — йдеться в повідомленні.

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Актуальну інформацію про затримку потягів Укрзалізниці можна перевірити на порталі "УЗ Веземо", на офіційному сайті та в додатку УЗ, а також за допомогою офіційних чат-ботів компанії у Viber та Telegram.

Перевізник пообіцяв докласти всіх можливих зусиль для скорочення відставання від графіка на території Україн, і де дозволятиме безпекова ситуація, потяги курсуватимуть із пришвидшенням.

Також Новини.LIVE розповідали, що послугами Укрзалізниці щодня користується багато українців і для окремих категорій пасажирів діють пільги. Зокрема, одні можуть подорожувати безплатно, інші — купувати квитки зі знижкою. Варто врахувати, що деякі пільги працюють лише у певний проміжок часу.

Також Новини.LIVE писали, на які міжнародні потяги не пустять без роздрукованих квитків. Посадковий документ мають право перевірити угорські та австрійські залізничники. Без нього можуть виникнути проблеми за кордоном.

Укрзалізниця подорож поїзди
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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