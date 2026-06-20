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Главная Транспорт Задержки поездов из Польши: УЗ предупредила о перебоях на железной дороге

Задержки поездов из Польши: УЗ предупредила о перебоях на железной дороге

Ua ru
Дата публикации 20 июня 2026 21:12
Задержка поездов из Польши: УЗ обеспечит стыковку с поездами
Пассажиры едут в международном поезде УЗ. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова

Национальный перевозчик Укрзализныця предупредила пассажиров об изменениях в расписании движения поездов. В частности, из-за задержек рейсов в Польше УЗ совместно с PKP Intercity приняла решение обеспечить стыковку с опаздывающими поездами.

Об этом сообщили представители УЗ в социальной сети Threads, передает Новини.LIVE.

Стыковка поездов УЗ в Польше

Перевозчик предупредил, что в связи с перебоями в энергетической инфраструктуре на польской железной дороге, которые привели к задержкам отдельных поездов в направлении из Варшавы в Холм и Перемышль, Укрзализныця совместно с PKP Intercity приняла решение обеспечить стыковку с поездами, прибывающими с опозданием.

В связи с изменением расписания движения поездов международные пассажирские поезда из Холма и Перемышля в течение суток будут отправляться в Украину с задержкой примерно до 2,5–3 часов.

"Такое совместное решение двух железных дорог позволит пассажирам, следующим из Польши в Украину, продолжить свое путешествие без потери пересадки", — говорится в сообщении.

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Актуальную информацию о задержках поездов Укрзализныци можно проверить на портале«УЗ Веземо», на официальном сайте и в приложении УЗ, а также с помощью официальных чат-ботов компании в Viber и Telegram.

Перевозчик пообещал приложить все возможные усилия для сокращения отставания от графика на территории Украины, и там, где позволит обстановка с безопасностью, поезда будут курсировать с ускорением.

Также Новини.LIVE сообщали, что услугами Укрзализныци ежедневно пользуются многие украинцы, а для отдельных категорий пассажиров действуют льготы. В частности, одни могут путешествовать бесплатно, другие — покупать билеты со скидкой. Стоит учесть, что некоторые льготы действуют только в определенный период времени.

Также Новини.LIVE писали, на какие международные поезда не пустят без распечатанных билетов. Посадочный документ имеют право проверить венгерские и австрийские железнодорожники. Без него могут возникнуть проблемы за границей.

Укрзализныця путешествие поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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