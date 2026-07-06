Подорож з УЗ: як перевірити, на скільки запізнюється потяг

Перевірка затримки потягів УЗ. Фото: УЗ, Facebook. Колаж: Новини.LIVE

Через масовану атаку Росії в Україні затримується частина потягів Укрзалізниці. Перевізник регулярно інформує про затримки рейсів та вказує орієнтовний час їх прибуття. Актуальні дані можна перевірити на декількох платформах.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Укрзалізниці.

Як перевірити, чи затримується потяг УЗ

Якщо ви чекаєте потяг на вокзалі, про інформацію про затримку того чи іншого рейсу можна дізнатися у диспетчера.

У тому випадку, якщо затримується потяг у якому ви вже їдете — варто звернутися до провідника чи начальника поїзда.

Актуальну інформацію про затримання потягів Укрзалізниці можна перевірити на порталі "УЗ Веземо", на офіційному сайті та в додатку УЗ, а також за допомогою офіційних чат-ботів компанії у Viber та Telegram.

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Щоб увімкнути сповіщення в застосунку перевізника:

виберіть "Профіль" — "Сповіщення"; відкрийте налаштування сповіщень; підключіть сповіщення про зміни руху.

Крім того, уточнити інформацію про затримку рейсів можна на гарячій лінії Укрзалізниці: 0 800 503 111. Пасажири також мають можливість звернутися до перевізника через форму зворотного зв'язку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи потрібно здавати квитки УЗ, якщо випадково допустив помилку в даних при купівлі. Зокрема, допускається до 3 помилок. Якщо більше — документ доведеться повертати, адже провідник не пустить вас у потяг.

Також Новини.LIVE писали, як отримати безплатні квитки на поїзди Укрзалізниці за програмою "3000 км Україною". Кількість доступних місць формується автоматично. Технічної можливості заздалегідь визначити або повідомити точну кількість квитків, які будуть доступні за програмою на конкретний поїзд або дату, немає.