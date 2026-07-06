Путешествие с УЗ: как узнать, на сколько опаздывает поезд

Проверка задержек поездов УЗ. Фото: УЗ, Facebook. Коллаж: Новини.LIVE

Из-за массированной атаки России в Украине задерживается часть поездов Укрзализныци. Перевозчик регулярно информирует о задержках рейсов и указывает ориентировочное время их прибытия. Актуальные данные можно проверить на нескольких платформах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Укрзализныци.

Как проверить, задерживается ли поезд УЗ

Если вы ждете поезд на вокзале, информацию о задержке того или иного рейса можно узнать у диспетчера.

В том случае, если задерживается поезд, в котором вы уже едете, — стоит обратиться к проводнику или начальнику поезда.

Актуальную информацию о задержках поездов Укрзализныци можно проверить на портале "УЗ Веземо", на официальном сайте и в приложении УЗ, а также с помощью официальных чат-ботов компании в Viber и Telegram.

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Чтобы включить уведомления в приложении перевозчика:

выберите "Профиль" — "Уведомления"; откройте настройки уведомлений; подключите уведомления об изменениях в расписании.

Кроме того, уточнить информацию о задержке рейсов можно по горячей линии "Укрзализныци": 0 800 503 111. Пассажиры также могут обратиться к перевозчику через форму обратной связи.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, нужно ли сдавать билеты УЗ, если случайно допустили ошибку в данных при покупке. В частности, допускается до 3 ошибок. Если больше — документ придется возвращать, ведь проводник не пустит вас в поезд.

Также Новини.LIVE писали, как получить бесплатные билеты на поезда Укрзализныци по программе "3000 км по Украине". Количество доступных мест формируется автоматически. Технической возможности заранее определить или сообщить точное количество билетов, которые будут доступны по программе на конкретный поезд или дату, нет.