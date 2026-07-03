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Головна Транспорт Запізнився на потяг через тривогу: в УЗ пояснили, як діяти

Запізнився на потяг через тривогу: в УЗ пояснили, як діяти

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2026 11:00
Подорож з УЗ: як діяти, якщо пропустив свій потяг через тривогу
Пасажири їдуть у потязі УЗ. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова. Колаж: Новини.LIVE

Росія продовжує безжально атакувати територію України. Через повітряну загрозу пасажири вимушені коригувати плани. Зокрема, частина мандрівників не встигає вчасно дістатися на вокзал та пропускає свій потяг Укрзалізниці.

В УЗ у соцмережі Threads пояснили, чи можна пересісти на інший рейс в такому випадку, передає Новини.LIVE.

Запізнення на потяг УЗ через тривогу

До перевізника звернулась пасажирка, яка пропустила свій потяг через масовану атаку Росії. 

Вона поцікавилась у перевізника, як діяти у такому випадку, адже викупити потрібні квитки у день відправлення в пік літніх відпусток майже нереально.

В УЗ пояснили, що квиток пасажира залишається дійсним протягом доби. Зокрема, мандрівник має право поїхати першим попутним поїздом. Таким чином, можна без доплат доїхати до місця призначення без доплат. Для цього пасажиру потрібно звернутися до чергового вокзалу.

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В компанії також нагадали, що після відбою повітряної тривоги також курсує Kyiv City Express, яким зручно дістатися по місту.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи потрібно здавати квитки УЗ, якщо випадково допустив помилку в даних при купівлі. Зокрема, допускається до 3 помилок. Якщо більше — документ доведеться повертати, адже провідник не пустить вас у потяг.

Також Новини.LIVE писали, як зробити свою поїздку в потязі Укрзалізниці під час екстремальної спеки максимально комфортною. Зокрема, пасажирам варто подбати про достатній запас питної води, портативний вентилятор або віяло, павербанк, легкий головний убір та легкий перекус.

Укрзалізниця подорож потяг
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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