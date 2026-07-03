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Главная Транспорт Опоздал на поезд из-за тревоги: в УЗ объяснили, как действовать

Опоздал на поезд из-за тревоги: в УЗ объяснили, как действовать

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2026 11:00
Путешествие с УЗ: что делать, если вы пропустили свой поезд из-за тревоги
Пассажиры едут в поезде УЗ. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова. Коллаж: Новини.LIVE

Россия продолжает безжалостно наносить удары по территории Украины. Из-за угрозы с воздуха пассажиры вынуждены вносить изменения в свои планы. В частности, часть путешественников не успевает вовремя добраться до вокзала и пропускает свой поезд Укрзализныци.

В УЗ в соцсети Threads объяснили, можно ли в таком случае пересесть на другой рейс, передает Новини.LIVE.

Опоздание на поезд УЗ из-за тревоги

К перевозчику обратилась пассажирка, которая пропустила свой поезд из-за массированной атаки России.

Она поинтересовалась у перевозчика, как поступить в таком случае, ведь выкупить нужные билеты в день отправления в разгар летних отпусков практически невозможно.

В УЗ пояснили, что билет пассажира остается действительным в течение суток. В частности, пассажир имеет право уехать первым попутным поездом. Таким образом, можно без доплат доехать до места назначения. Для этого пассажиру нужно обратиться к дежурному на вокзале.

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В компании также напомнили, что после отбоя воздушной тревоги также курсирует Kyiv City Express, на котором удобно передвигаться по городу.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, нужно ли сдавать билеты УЗ, если случайно допустили ошибку в данных при покупке. В частности, допускается до 3 ошибок. Если больше — документ придется возвращать, ведь проводник не пустит вас в поезд.

Также Новини.LIVE писали о том, как сделать поездку в поезде Укрзализныци во время экстремальной жары максимально комфортной. В частности, пассажирам стоит позаботиться о достаточном запасе питьевой воды, портативном вентиляторе или веере, powerbank, легком головном уборе и легком перекусе.

Укрзализныця путешествие поезд
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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