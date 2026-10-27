Метро в Харкові. Фото: Харківський метрополітен/Telegram

Щодня у харківському метрополітені добираються у справах сотні пасажирів. У натовпі та поспіху жителі та гості міста гублять свої речі. Проте не варто засмучуватися, адже є шанс знайти загублене.

Про це пише Бюро Знахідок, передає Новини.LIVE.

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Загублені речі в метро Харкова

На відміну від бюро знахідок у Києві, яке розташоване на станції метро "Дорогожичі", у харківської підземки не має окремого місця, де зберігаються всі загублені та знайдені пасажирами речі.

За правилами користування Харківським метрополітеном, пасажирам необхідно повідомляти про залишені чи знайдені у вагонах, на станціях і в переходах речі працівникам метро або поліції. Пасажири можуть звернутися на власний розсуд до чергового по станції або поліції в метро.

Людина, яка знайшла річ і не знає власника, за законом має заявити про знахідку до Національної поліції або органу місцевого самоврядування. Звертатися у відділення потрібно за місцем втрати, а не за місцем проживання.

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Пасажирам варто пам'ятати, що паспорт, ID-картку чи посвідчення відновлюють лише через ЦНАП. Знайдені документи працівники підземки одразу передають до правоохоронних органів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, якою безкоштовною послугою в столичному метрополітені може скористатись кожен. Допомогу надають працівники підземки. Начальник однієї зі станцій в метро Києва Володимир пояснив, що для того, щоб скористатися відповідною безкоштовною послугою необхідно звернутися орієнтовно за 1 годину до запланованої поїздки.

Також Новини.LIVE писали про секрети, які приховує метрополітен Харкова. Як розповідають харківські дигери, під землею в самому серці міста захована оборонна споруда. Цей бункер площею близько 300-500 кв. м, побудований за радянських часів за останнім словом техніки та захищений 8-тонними броньованими дверима.