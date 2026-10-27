Метро в Харькове. Фото: Харьковский метрополитен/Telegram

Ежедневно в харьковском метрополитене сотни пассажиров едут по своим делам. В толпе и спешке жители и гости города теряют свои вещи. Однако не стоит расстраиваться, ведь есть шанс найти утерянное.

Об этом пишет Бюро находок, передает Новини.LIVE.

Реклама

Потерянные вещи в метро Харькова

В отличие от бюро находок в Киеве, расположенного на станции метро "Дорогожичи", в харьковском метро нет отдельного места, где хранятся все потерянные и найденные пассажирами вещи.

Согласно правилам пользования Харьковским метрополитеном, пассажирам необходимо сообщать о вещах, оставленных или найденных в вагонах, на станциях и в переходах, сотрудникам метро или полиции. Пассажиры могут по своему усмотрению обратиться к дежурному по станции или в полицию в метро.

Человек, который нашел вещь и не знает владельца, по закону должен заявить о находке в Национальную полицию или орган местного самоуправления. Обращаться в отделение нужно по месту потери, а не по месту жительства.

Читайте также:

Пассажирам следует помнить, что паспорт, ID-карту или удостоверение восстанавливают только через ЦНАП. Найденные документы сотрудники метро сразу передают в правоохранительные органы.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какой бесплатной услугой в столичном метрополитене может воспользоваться каждый. Помощь оказывают сотрудники метро. Начальник одной из станций киевского метро Владимир пояснил, что для того, чтобы воспользоваться соответствующей бесплатной услугой, необходимо обратиться примерно за 1 час до запланированной поездки.

Также Новини.LIVE писали о секретах, которые скрывает метрополитен Харькова. Как рассказывают харьковские дигеры, под землей в самом сердце города спрятано оборонительное сооружение. Этот бункер площадью около 300–500 кв. м построен в советское время по последнему слову техники и защищён 8-тонными бронированными дверями.