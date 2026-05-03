UZ Lounge від Укрзалізниці: що пропонують пасажирам та ціна, кому доступно безплатно

Z Lounge від Укрзалізниці: що пропонують пасажирам та яка ціна
Національний перевізник "Укрзалізниця" облаштувала спеціальну зону на вокзалі Києва, щоб зробити очікування своїх рейсів для пасажирів ще більш комфортним. В UZ Lounge можна не лише відновити сили, а й попрацювати та ситно поїсти.
Робочий простір
Якщо вам терміново необхідно під'єднатися до робочої наради чи закрити задачу — в UZ Lounge облаштована коворкінг зона. В ній можна скористатися інтернетом та за заручним столом закрити свої робочі питання. Користування мережею Wi-Fi зі швидкісним інтернетом є безкоштовним для всіх відвідувачів лаунжу.
Ресторан
Відвідувачі лаунжу можуть не лише насолодитися якісною кавою від Idealist та солодощами, а й замовити страву від Milk Bar. В спеціальному меню доступні десятки страв — від бургерів до салатів та боулів. Крім того для відвідувачів доступний найпопулярніший десерт цього закладу — сирники "Три молока".
Де розташований UZ Lounge та скільки коштує година перебування
UZ Lounge працює цілодобово попри комендантську годину. Він розташований на першому поверсі будівлі вокзалу. Лаунж має окремий вхід з Вокзальної площі (ліворуч від центрального входу до вокзалу).
Година перебування в лаунжі вартує 240 гривень, а одне користування душем — 120 гривень.
Проте пасажири з преміальними картками Visa мають право на безкоштовне перебування в лаунжі тривалістю одна година.
