UZ Lounge от Укрзализныци: что предлагают пассажирам и цена, кому доступно бесплатно

Киевский вокзал. Фото: Новини.LIVE

Национальный перевозчик "Укрзализныця" обустроила специальную зону на вокзале Киева, чтобы сделать ожидание своих рейсов для пассажиров еще более комфортным. В UZ Lounge можно не только восстановить силы, но и поработать и сытно поесть.

Об этом говорится на официальном сайте Укрзализныци, передает Новини.LIVE.

Рабочее пространство

Если вам срочно необходимо подключиться к рабочему совещанию или закрыть задачу — в UZ Lounge обустроена коворкинг зона. В ней можно воспользоваться интернетом и за приставным столом закрыть свои рабочие вопросы. Пользование сетью Wi-Fi со скоростным интернетом является бесплатным для всех посетителей лаунжа.

Коворкинг в лаунже. Фото: УЗ

Ресторан

Посетители лаунжа могут не только насладиться качественным кофе от Idealist и сладостями, но и заказать блюдо от Milk Bar. В специальном меню доступны десятки блюд — от бургеров до салатов и боулов. Кроме того, для посетителей доступен самый популярный десерт этого заведения — сырники "Три молока".

Кофемашина в лаунже. Фото: УЗ

Места для отдыха в лаунже. Фото: УЗ

Где расположен UZ Lounge и сколько стоит час пребывания

UZ Lounge работает круглосуточно, несмотря на комендантский час. Он расположен на первом этаже здания вокзала. Лаунж имеет отдельный вход с Вокзальной площади (слева от центрального входа на вокзал).

Читайте также:

Час пребывания в лаунже стоит 240 гривен, а одно пользование душем — 120 гривен.

Однако пассажиры с премиальными картами Visa имеют право на бесплатное пребывание в лаунже продолжительностью один час.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Укрзализныця обновила меню в поездах. Пассажиры теперь не только смогут перекусить сладостями, но и сытно поесть. В частности, у проводника можно будет приобрести кашу с сыром пармезан, лапшу с курицей и овощами, суп или даже гранолу.

Также Новини.LIVE рассказывали, что Укрзализныця убирает из поездов Интерсити+ алкоголь. Кроме того, перевозчик планирует проводить рейды и тайные проверки по пассажирским поездам. Состояние алкогольного опьянения особенно опасно сейчас, когда российские дроны атакуют железную дорогу.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась