UZ Lounge от Укрзализныци: что предлагают пассажирам и цена, кому доступно бесплатно

Z Lounge от Укрзализныци: что предлагают пассажирам и какая цена
Национальный перевозчик "Укрзализныця" обустроила специальную зону на вокзале Киева, чтобы сделать ожидание своих рейсов для пассажиров еще более комфортным. В UZ Lounge можно не только восстановить силы, но и поработать и сытно поесть.
Об этом говорится на официальном сайте Укрзализныци, передает Новини.LIVE.
Рабочее пространство
Если вам срочно необходимо подключиться к рабочему совещанию или закрыть задачу — в UZ Lounge обустроена коворкинг зона. В ней можно воспользоваться интернетом и за приставным столом закрыть свои рабочие вопросы. Пользование сетью Wi-Fi со скоростным интернетом является бесплатным для всех посетителей лаунжа.
Ресторан
Посетители лаунжа могут не только насладиться качественным кофе от Idealist и сладостями, но и заказать блюдо от Milk Bar. В специальном меню доступны десятки блюд — от бургеров до салатов и боулов. Кроме того, для посетителей доступен самый популярный десерт этого заведения — сырники "Три молока".
Где расположен UZ Lounge и сколько стоит час пребывания
UZ Lounge работает круглосуточно, несмотря на комендантский час. Он расположен на первом этаже здания вокзала. Лаунж имеет отдельный вход с Вокзальной площади (слева от центрального входа на вокзал).
Час пребывания в лаунже стоит 240 гривен, а одно пользование душем — 120 гривен.
Однако пассажиры с премиальными картами Visa имеют право на бесплатное пребывание в лаунже продолжительностью один час.
