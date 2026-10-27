Розпродаж Wizz Air 27 жовтня: доступні рейси та ціни на квитки

Літак Wizz Air. Фото: wizzair.com

Угорський лоукостер Wizz Air запустив новий розпродаж. Нова акція від популярної авіакомпанії дозволяє мандрівникам заощадити до 15 % на популярних європейських напрямках. Проте варто поспішити, адже вигідна пропозиція діє всього лиш добу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Dovkola Media.

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Розпродаж Wizz Air

Лоукостер дарує мандрівникам можливість відвідати європейські країни на свята за доступними цінами.

Пасажири можуть скористатися новою можливістю всього один день, до кінця доби 27 жовтня. Акція поширюється на рейси у період з 2 листопада 2026 року по 31 січня 2027 року. Вона діє лише на квитки в один бік.

Мандрівникам не потрібно вводити додатково промокоди, акційні квитки вже доступні на сайті та в додатку Wizz Air.

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Акційні пропозиції з вильотом із найближчих до України аеропортів (ціна в один бік):

Варшава (WAW) – Венеція (Італія) від 20 євро;

Варшава (WMI) – Барселона (Іспанія) від 32 євро;

Краків – Більбао (Іспанія) від 22 євро;

Кишинів – Вроцлав (Польща) від 19 євро;

Бухарест (OTP) – Єреван (Вірменія) від 22

Ясси – Рим (Італія) від 24 євро;

Будапешт – Салоніки (Греція) від 23 євро;

Прага – Тірана (Албанія) від 28 євро.

У акційну вартість квитка входить лише ручна поклажа (сумка, рюкзак чи валіза) розмірами до 40 x 30 x 20 см та вагою до 10 кілограмів. Вона має вміщатися під переднім сидінням в літаку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому не варто в літак Wizz Air брати подушку для сну. Без доплат пасажир лоукостера має право взяти із собою лише невелику сумку. Втиснути в нього звичайну подушку для сну нереально, проте є вихід і пасажирам не доведеться відмовляти собі в комфорті.

Також Новини.LIVE писали, що пасажири Wizz Air мають можливість заощадити, назбиравши кешбеком собі на квитки на літак. Це можна зробити через додаток Wizz Air. Через застосунок треба шукати необхідні апартаменти чи готель.