Распродажа Wizz Air 27 октября: доступные рейсы и цены на билеты

Самолет Wizz Air. Фото: wizzair.com

Венгерский лоукостер Wizz Air запустил новую распродажу. Новая акция от популярной авиакомпании позволяет путешественникам сэкономить до 15 % на популярных европейских направлениях. Однако стоит поторопиться, ведь выгодное предложение действует всего сутки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Dovkola Media.

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Распродажа Wizz Air

Лоукостер дарит путешественникам возможность посетить европейские страны на праздники по доступным ценам.

Пассажиры могут воспользоваться новой возможностью всего один день, до конца суток 27 октября. Акция распространяется на рейсы в период со 2 ноября 2026 года по 31 января 2027 года. Она действует только на билеты в одну сторону.

Путешественникам не нужно вводить дополнительные промокоды, акционные билеты уже доступны на сайте и в приложении Wizz Air.

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Акционные предложения с вылетом из ближайших к Украине аэропортов (цена в одну сторону):

Варшава (WAW) – Венеция (Италия) от 20 евро;

Варшава (WMI) – Барселона (Испания) от 32 евро;

Краков – Бильбао (Испания) от 22 евро;

Кишинев – Вроцлав (Польша) от 19 евро;

Бухарест (OTP) – Ереван (Армения) от 22

Яссы – Рим (Италия) от 24 евро;

Будапешт – Салоники (Греция) от 23 евро;

Прага – Тирана (Албания) от 28 евро.

В акционную стоимость билета входит только ручная кладь (сумка, рюкзак или чемодан) размером до 40 x 30 x 20 см и весом до 10 килограммов. Она должна помещаться под передним сиденьем в самолете.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему не стоит брать с собой в самолет Wizz Air подушку для сна. Без доплат пассажир лоукостера имеет право взять с собой только небольшую сумку. Втиснуть в него обычную подушку для сна нереально, однако есть выход, и пассажирам не придется отказываться от комфорта.

Также Новини.LIVE писали, что пассажиры Wizz Air имеют возможность сэкономить, накопив кэшбэк на авиабилеты. Это можно сделать через приложение Wizz Air. Через приложение нужно искать подходящие апартаменты или отель.