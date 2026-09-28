Розпродаж Wizz Air 28 вересня: доступні напрямки та ціни на квитки

Літак Wizz Air. Фото: Wizz Air

Угорський лоукостер Wizz Air запустив новий розпродаж. Блискавична акція дає можливість суттєво зекономити за умови раннього бронювання. Квитки на популярні напрямки розлітаються як "гарячі пиріжки".

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Dovkola Media.

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Новий розпродаж Wizz Air

Пасажири можуть скористатися також чудовою можливістю лише один день, до кінця доби 28 вересня. Авіаперевізник запровадив знижки до 15% на частину напрямків.

Акція поширюється на рейси у період з 4 жовтня 2026 року по 10 грудня 2027 року. Пропозиція діє на низку європейських маршрутів.

Акційні пропозиції з вильотом із найближчих до України аеропортів (ціна в один бік):

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Варшава (WMI) – Мальта від 20 євро;

Варшава (WAW) – Венеція (Італія) від 20 євро;

Краків – Більбао (Іспанія) від 23 євро;

Кишинів – Вроцлав (Польща) від 15 євро;

Кишинів – Афіни (Греція) від 19 євро;

Будапешт – Рим (Італія) від 21 євро;

Бухарест (OTP) – Болонья (Італія) від 22 євро;

Сучава – Ларнака (Кіпр) від 23 євро;

Прага – Єреван (Вірменія) від 37 євро.

Мандрівникам варто врахувати, що у акційну вартість квитка входить лише ручна поклажа (сумка, рюкзак чи валіза) розмірами до 40 x 30 x 20 см та вагою до 10 кілограмів. Сумка чи валіза має вміщатися під переднім сидінням в салоні літаку.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Wizz Air додав 6 нових рейсів із найближчих до України аеропортів. Перевізник анонсував рейси з аеропорту Ясси, який знаходиться в 330 км від Одеси, а також з Кишинева, який вже став своєрідним хабом для українців.

Також Новини.LIVE писали, чому не варто в літак Wizz Air брати подушку для сну. Без доплат пасажир лоукостера має право взяти із собою лише невелику сумку. Втиснути в нього звичайну подушку для сну нереально, проте є вихід і пасажирам не доведеться відмовляти собі в комфорті.