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Главная Транспорт Wizz Air снизила цены на авиабилеты: предложение действует всего сутки

Wizz Air снизила цены на авиабилеты: предложение действует всего сутки

Ua ru
28 сентября 2026 15:39
Распродажа Wizz Air 28 сентября: доступные направления и цены на билеты
Самолет Wizz Air. Фото: Wizz Air

Венгерский лоукостер Wizz Air запустил новую распродажу. Молниеносная акция позволяет существенно сэкономить при раннем бронировании. Билеты на популярные направления раскупаются как "горячие пирожки".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Dovkola Media.

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Новая распродажа Wizz Air

Пассажиры могут воспользоваться этой прекрасной возможностью только один день — до конца суток 28 сентября. Авиаперевозчик ввел скидки до 15% на часть направлений.

Акция распространяется на рейсы в период с 4 октября 2026 года по 10 декабря 2027 года. Предложение действует на ряд европейских маршрутов.

Акционные предложения с вылетом из ближайших к Украине аэропортов (цена в одну сторону):

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  • Варшава (WMI) – Мальта от 20 евро;
  • Варшава (WAW) – Венеция (Италия) от 20 евро;
  • Краков – Бильбао (Испания) от 23 евро;
  • Кишинев – Вроцлав (Польша) от 15 евро;
  • Кишинев – Афины (Греция) от 19 евро;
  • Будапешт – Рим (Италия) от 21 евро;
  • Бухарест (OTP) – Болонья (Италия) от 22 евро;
  • Сучава – Ларнака (Кипр) от 23 евро;
  • Прага – Ереван (Армения) от 37 евро.

Путешественникам следует учесть, что в акционную стоимость билета входит только ручная кладь (сумка, рюкзак или чемодан) размером до 40 x 30 x 20 см и весом до 10 килограммов. Сумка или чемодан должны помещаться под передним сиденьем в салоне самолета.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Wizz Air добавил 6 новых рейсов из ближайших к Украине аэропортов. Перевозчик анонсировал рейсы из аэропорта Яссы, расположенного в 330 км от Одессы, а также из Кишинева, который уже стал своеобразным хабом для украинцев.

Также Новини.LIVE писали, почему не стоит брать с собой в самолет Wizz Air подушку для сна. Без доплат пассажир лоукостера имеет право взять с собой только небольшую сумку. Втиснуть в неё обычную подушку для сна нереально, однако есть выход, и пассажирам не придётся отказываться от комфорта.

авиарейсы путешествие Wizz Air
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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