Розпродаж Wizz Air 22 вересня: доступні нарямки та ціни на квитки

Реєстрація на рейс Wizz Air. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова.

Популярний угорський лоукостер Wizz Air побалував пасажирів новими знижками. Компанія запустила нову блискавичну акцію, яка дасть можливість суттєво зекономити на польотах. Туристам доступні напрямки до багатьох міст Європи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Dovkola Media.

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Осінній розпродаж Wizz Air

Пасажири можуть скористатися також чудовою можливістю лише один день, до кінця доби 22 червня. Авіаперевізник запровадив знижки у розмірі 15% на частину напрямків.

Акція поширюється на рейси у період з 1 жовтня 2026 року по 3 січня 2027 року. Пропозиція діє лише на квитки в один бік.

Акційні пропозиції з вильотом із найближчих до України аеропортів (ціна в один бік):

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Варшава (WAW) – Венеція (Італія) від 21 євро;

Варшава (WMI) – Мальта від 21 євро;

Краків – Барселона (Іспанія) від 23 євро;

Кишинів – Афіни (Греція) від 19 євро;

Будапешт – Катанія (Італія) від 22 євро;

Бухарест – Мілан (Італія) від 17 євро;

Сучава – Меммінген (Німеччина) від 22 євро.

У вартість квитка входить лише ручна поклажа (сумка, рюкзак чи валіза) розмірами до 40 x 30 x 20 см та вагою до 10 кілограмів. Вона має вміщатися під переднім сидінням в літаку. Крім того, у акційну ціну квитків також буде додано адміністративний збір.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому не варто в літак Wizz Air брати подушку для сну. Без доплат пасажир лоукостера має право взяти із собою лише невелику сумку. Втиснути в нього звичайну подушку для сну нереально, проте є вихід і пасажирам не доведеться відмовляти собі в комфорті.

Також Новини.LIVE писали, що пасажири Wizz Air мають можливість заощадити, назбиравши кешбеком собі на квитки на літак. Це можна зробити через додаток Wizz Air. Через застосунок треба шукати необхідні апартаменти чи готель.