Распродажа Wizz Air 22 сентября: доступные маршруты и цены на билеты

Регистрация на рейс Wizz Air. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова.

Популярный венгерский лоукостер Wizz Air порадовал пассажиров новыми скидками. Компания запустила новую молниеносную акцию, которая позволит существенно сэкономить на перелетах. Туристам доступны направления во многие города Европы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Dovkola Media.

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Осенняя распродажа Wizz Air

Пассажиры могут воспользоваться этой прекрасной возможностью только в течение одного дня, до конца суток 22 июня. Авиаперевозчик ввел скидки в размере 15% на часть направлений.

Акция распространяется на рейсы в период с 1 октября 2026 года по 3 января 2027 года. Предложение действует только на билеты в одну сторону.

Акционные предложения с вылетом из ближайших к Украине аэропортов (цена в одну сторону):

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Варшава (WAW) – Венеция (Италия) от 21 евро;

Варшава (WMI) – Мальта от 21 евро;

Краков – Барселона (Испания) от 23 евро;

Кишинев – Афины (Греция) от 19 евро;

Будапешт – Катания (Италия) от 22 евро;

Бухарест – Милан (Италия) от 17 евро;

Сучава – Мемминген (Германия) от 22 евро.

В стоимость билета входит только ручная кладь (сумка, рюкзак или чемодан) размером до 40 x 30 x 20 см и весом до 10 килограммов. Она должна помещаться под передним сиденьем в самолете. Кроме того, к акционной цене билетов также будет добавлен административный сбор.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему не стоит брать с собой в самолет Wizz Air подушку для сна. Без доплат пассажир лоукостера имеет право взять с собой только небольшую сумку. Втиснуть в неё обычную подушку для сна нереально, однако есть выход, и пассажирам не придётся отказываться от комфорта.

Также Новини.LIVE писали, что пассажиры Wizz Air могут сэкономить, накопив кэшбэк на авиабилеты. Это можно сделать через приложение Wizz Air. Через приложение нужно искать подходящие апартаменты или отель.