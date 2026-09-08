Wizz Air запровадив послугу Disruption Assistance: як вона полегшить життя пасажирам

Реєстрація на рейс Wizz Air. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова.

Немає нічого гіршого, ніж затримка або скасування рейсу під час відпустки. Популярна бюджетна угорська авіакомпанія Wizz Air тепер змушує пасажирів ще й доплачувати, якщо вони хочуть отримати допомогу швидше.

Про це пише The Sun, передає Новини.LIVE.

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Wizz Air запровадив додаткову послугу

Wizz Air запровадила нову послугу "Disruption Assistance", яку передбачає додатковий захист для пасажирів.

Нова послуга компанії передбачає, що мандрівники отримуватимуть повідомлення про скасування рейсів (які триватимуть понад дві години), з будь-яких причин, включаючи несприятливі погодні умови, проблеми в аеропортах або навіть страйки.

Нова послуга дозволяє пасажирам швидко перебронювати квиток, навіть якщо доведеться летіти іншою авіакомпанією. Мандрівники також мають право подати заявку на повне відшкодування вартості квитка, якщо запропоновані альтернативні варіанти компенсації їх не влаштують.

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Щоб скористатися новою послугою, треба обрати під час бронювання квитка в додатку "Допомога у разі зриву рейсу" або в розділі "Керування моїм бронюванням" на веб-сайті перевізника.

Якщо рейс затримується — авіаперевізник надішле електронний лист із посиланням на портал Disruption Portal, де пасажир зможе перебронювати квиток чи отримати відшкодування.

За даними EX-YU Aviation, вартість цієї додаткової послуги становить від 9,90 євро до 14,90 євро на особу.

Згідно із законодавством ЄС, авіакомпанія зобов’язана перебронювати пасажирам квиток, якщо рейс було скасовано або затримано на понад п’ять годин. Зазвичай лоукостери намагаються перебронювати квиток на найближчий доступний рейс своєї авіакомпанії.

Проте, якщо їм не вдається доправити мандрівника до пункту призначення того ж дня або наступного дня, вони зобов’язані за законом перебронювати їм квиток на рейс іншої авіакомпанії та відшкодувати витрати.

По суті, додаткова послуга Wizz Air спрощує комунікацію пасажирів із компанією у випадку затримок. Пасажирам не доведеться боротися зі службою підтримки авіакомпанії за новий рейс або відшкодування.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому не варто в літак Wizz Air брати подушку для сну. Без доплат пасажир лоукостера має право взяти із собою лише невелику сумку. Втиснути в нього звичайну подушку для сну нереально, проте є вихід і пасажирам не доведеться відмовляти собі в комфорті.

Також Новини.LIVE писали, що Wizz Air доступна послуга Wizz Link. Завдяки їй за окрему плату можна об’єднувати окремі рейси в одне бронювання з базовим захистом пересадки. Пасажири також зможуть перебронювати рейс, якщо через затримку вони пропустять свій початковий рейс.