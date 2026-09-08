Wizz Air запустила услугу Disruption Assistance: как она облегчит жизнь пассажирам

Регистрация на рейс Wizz Air. Фото: Новости.LIVE/Юлия Ляхова.

Нет ничего хуже, чем задержка или отмена рейса во время отпуска. Популярная бюджетная венгерская авиакомпания Wizz Air теперь заставляет пассажиров ещё и доплачивать, если они хотят получить помощь быстрее.

Об этом пишет The Sun, передает Новини.LIVE.

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Wizz Air ввела дополнительную услугу

Wizz Air ввела новую услугу "Disruption Assistance", которая предусматривает дополнительную защиту для пассажиров.

Новая услуга компании предусматривает, что путешественники будут получать уведомления об отмене рейсов (продолжительностью более двух часов) по любым причинам, включая неблагоприятные погодные условия, проблемы в аэропортах или даже забастовки.

Новая услуга позволяет пассажирам быстро перебронировать билет, даже если придется лететь другой авиакомпанией. Путешественники также имеют право подать заявку на полное возмещение стоимости билета, если предложенные альтернативные варианты компенсации их не устроят.

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Чтобы воспользоваться новой услугой, необходимо выбрать при бронировании билета в приложении "Помощь в случае срыва рейса" или в разделе "Управление моим бронированием" на веб-сайте перевозчика.

Если рейс задерживается, авиаперевозчик отправит электронное письмо со ссылкой на портал Disruption Portal, где пассажир сможет перебронировать билет или получить возмещение.

По данным EX-YU Aviation, стоимость этой дополнительной услуги составляет от 9,90 евро до 14,90 евро на человека.

Согласно законодательству ЕС, авиакомпания обязана перебронировать пассажирам билет, если рейс был отменен или задержан более чем на пять часов. Обычно лоукостеры пытаются перебронировать билет на ближайший доступный рейс своей авиакомпании.

Однако, если им не удается доставить пассажира в пункт назначения в тот же или на следующий день, они обязаны по закону перебронировать им билет на рейс другой авиакомпании и возместить расходы.

По сути, дополнительная услуга Wizz Air упрощает взаимодействие пассажиров с компанией в случае задержек. Пассажирам не придется связываться со службой поддержки авиакомпании, чтобы получить новый рейс или возмещение.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему не стоит брать с собой в самолет Wizz Air подушку для сна. Без доплат пассажир лоукостера имеет право взять с собой только небольшую сумку. Втиснуть в неё обычную подушку для сна нереально, однако есть выход, и пассажирам не придётся отказываться от комфорта.

Также Новини.LIVE писали, что в Wizz Air доступна услуга Wizz Link. Благодаря ей за отдельную плату можно объединять отдельные рейсы в одно бронирование с базовой защитой пересадки. Пассажиры также смогут перебронировать рейс, если из-за задержки они пропустят свой первоначальный рейс.