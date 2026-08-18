Wizz Air анонсував одноденну акцію на рейси до Європи

Реєстрація на рейс Wizz Air. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова.

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Популярний угорський лоукостер Wizz Air вирішив потішити пасажирів приємними знижками на квитки. Пропозиція діє на напрямки до популярних міст Європи. Проте розпродаж діє всього один день, а тому варто поспішити, щоб скористатися також чудовою можливістю заощадити на польотах.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на портал Dovkola Media.

Новий розпродаж Wizz Air

Зазначається, що знижки діють лише на індивідуальні бронювання. Тим, хто хоче заощадити на польотах по Європі — варто поспішати.

Акція діє лише 18 серпня до кінця доби. Пропозиція лоукостера поширюється на рейси у оксамитовий сезон та початок зими — із 14 вересня по 10 грудня 2026 року.

Доступні напрямки із найближчих до України аеропортів:

Варшава (WAW) – Мілан (BGY) — від 19 євро;

Варшава (WMI) – Мальта — від 27 євро;

Краків – Ейндговен — від 20 євро;

Кишинів – Мілан (MXP) — від 19 євро;

Кишинів – Афіни — від 23 євро;

Будапешт – Рим — від 22 євро;

Бухарест – Франкфурт — від 23 євро;

Ясси – Венеція — від 23 євро;

Братислава – Барселона (BCN) — від 20 євро.

Акційні квитки можна придбати на офіційному сайті авіакомпанії або у мобільному застосунку WIZZ.

У акційну вартість посадкових талонів входить лише ручна поклажа (сумка, рюкзак чи валіза), які мають вміщатися під переднім сидінням. Параметри ручної поклажі не мають перевищувати 40 x 30 x 20 см. Також є обмеження по вазі — ваші речі не мають перевищувати 10 кілограмів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що мандрівникам цього літа варто прибувати в аеропорт раніше. Зокрема, систему в’їзду-виїзду (EES) в Європі може знову спровокувати багатогодинні затримки. Поки система не почне працювати безперебійно, краще прибути за дві-три години до вильоту.

Також Новини.LIVE писали, що Wizz Air доступна послуга Wizz Link. Завдяки їй за окрему плату можна об’єднувати окремі рейси в одне бронювання з базовим захистом пересадки. Пасажири також зможуть перебронювати рейс, якщо через затримку вони пропустять свій початковий рейс.