Розпродаж Wizz Air 18 серпня: доступні напрямки та ціни на квитки

Реєстрація на рейс Wizz Air. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова.

Популярний угорський лоукостер Wizz Air вирішив потішити пасажирів приємними знижками на квитки. Пропозиція діє на напрямки до популярних міст Європи. Проте розпродаж діє всього один день, а тому варто поспішити, щоб скористатися також чудовою можливістю заощадити на польотах.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на портал Dovkola Media.

Новий розпродаж Wizz Air

Зазначається, що знижки діють лише на індивідуальні бронювання. Тим, хто хоче заощадити на польотах по Європі — варто поспішати.

Акція діє лише 18 серпня до кінця доби. Пропозиція лоукостера поширюється на рейси у оксамитовий сезон та початок зими — із 14 вересня по 10 грудня 2026 року.

Доступні напрямки із найближчих до України аеропортів:

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Варшава (WAW) – Мілан (BGY) — від 19 євро;

Варшава (WMI) – Мальта — від 27 євро;

Краків – Ейндговен — від 20 євро;

Кишинів – Мілан (MXP) — від 19 євро;

Кишинів – Афіни — від 23 євро;

Будапешт – Рим — від 22 євро;

Бухарест – Франкфурт — від 23 євро;

Ясси – Венеція — від 23 євро;

Братислава – Барселона (BCN) — від 20 євро.

Акційні квитки можна придбати на офіційному сайті авіакомпанії або у мобільному застосунку WIZZ.

У акційну вартість посадкових талонів входить лише ручна поклажа (сумка, рюкзак чи валіза), які мають вміщатися під переднім сидінням. Параметри ручної поклажі не мають перевищувати 40 x 30 x 20 см. Також є обмеження по вазі — ваші речі не мають перевищувати 10 кілограмів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що мандрівникам цього літа варто прибувати в аеропорт раніше. Зокрема, систему в’їзду-виїзду (EES) в Європі може знову спровокувати багатогодинні затримки. Поки система не почне працювати безперебійно, краще прибути за дві-три години до вильоту.

Також Новини.LIVE писали, що Wizz Air доступна послуга Wizz Link. Завдяки їй за окрему плату можна об’єднувати окремі рейси в одне бронювання з базовим захистом пересадки. Пасажири також зможуть перебронювати рейс, якщо через затримку вони пропустять свій початковий рейс.