Україна
Головна Транспорт В'їзд до Єгипту подорожчає з березня — скільки треба буде заплатити

В’їзд до Єгипту подорожчає з березня — скільки треба буде заплатити

Ua ru
Дата публікації: 25 лютого 2026 13:32
Вартість в'їзної візи до Єгипту подорожчає — скільки коштуватиме
Відпочинок у Єгипті подорожчає. Фото: Piligrim. Колаж Новини.LIVE

Єгипет підвищує вартість в’їзної візи для туристів. Із 1 березня 2026 року замість 25 доларів доведеться сплачувати 30 доларів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Ugctravel.

Що зміниться для туристів

Важливо, що йдеться тільки про візу, яку оформлюють після прибуття в єгипетські аеропорти. ЇЇ вартість зросте з нинішніх 25 доларів ще на 5 — до 30 доларів.

При цьому в паспорт поки що вклеюватимуть дві окремі наліпки:

  • одну номіналом 25 доларів;
  • додаткову на 5 доларів.

Такий формат діятиме доти, поки не використають запас уже надрукованих наліпок по 25 доларів. Після цього планують перейти на нові візи з оновленим номіналом.

Важливо: зміни не стосуються електронної візи та консульської візи — їхня вартість залишається без змін.

Не всім туристам доведеться платити більше

Усе залежить від регіону відпочинку. Нові правила стосуються поїздок до Хургади, Марса-Алама, Каїра або Александрії. Обов’язкова платна віза оформлюється по прибуттю та дає право пересуватися всією країною.

Підвищення збору відбувається на тлі стабільного зростання туристичного потоку до Єгипту.

Що ще потрібно знати українцям

Натомість турист, який зупиниться лише у Шарм-ель-Шейхі та Сінайскому півострові, отримує безоплатний дозвіл "Sinai only". Він дозволяє перебувати до 15 днів на території Синайського півострова без оформлення повноцінної візи.

Його оформляють у залі прильоту, але для цього мандрівник має сказати прикордоннику, що не залишатиме регіон. 

Така безоплатна віза діє до 15 днів, і її продовження немає. Перебування дозволено у Шарм-ель-Шейх, Дахаб, Табе, Нувейбе, Рас-Сидр, Сент-Катрін, Ет-Тур. 

Виїзд за межі Синаю, зокрема до Каїра, заборонений. До того ж, виліт може здійснюватися тільки із того ж аеропорту прильоту. 

Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
