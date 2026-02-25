Вартість в'їзної візи до Єгипту подорожчає — скільки коштуватиме

Відпочинок у Єгипті подорожчає. Фото: Piligrim. Колаж Новини.LIVE

Єгипет підвищує вартість в’їзної візи для туристів. Із 1 березня 2026 року замість 25 доларів доведеться сплачувати 30 доларів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Ugctravel.

Реклама

Читайте також:

Що зміниться для туристів

Важливо, що йдеться тільки про візу, яку оформлюють після прибуття в єгипетські аеропорти. ЇЇ вартість зросте з нинішніх 25 доларів ще на 5 — до 30 доларів.

При цьому в паспорт поки що вклеюватимуть дві окремі наліпки:

одну номіналом 25 доларів;

додаткову на 5 доларів.

Такий формат діятиме доти, поки не використають запас уже надрукованих наліпок по 25 доларів. Після цього планують перейти на нові візи з оновленим номіналом.

Важливо: зміни не стосуються електронної візи та консульської візи — їхня вартість залишається без змін.

Не всім туристам доведеться платити більше

Усе залежить від регіону відпочинку. Нові правила стосуються поїздок до Хургади, Марса-Алама, Каїра або Александрії. Обов’язкова платна віза оформлюється по прибуттю та дає право пересуватися всією країною.

Підвищення збору відбувається на тлі стабільного зростання туристичного потоку до Єгипту.

Що ще потрібно знати українцям

Натомість турист, який зупиниться лише у Шарм-ель-Шейхі та Сінайскому півострові, отримує безоплатний дозвіл "Sinai only". Він дозволяє перебувати до 15 днів на території Синайського півострова без оформлення повноцінної візи.

Його оформляють у залі прильоту, але для цього мандрівник має сказати прикордоннику, що не залишатиме регіон.

Така безоплатна віза діє до 15 днів, і її продовження немає. Перебування дозволено у Шарм-ель-Шейх, Дахаб, Табе, Нувейбе, Рас-Сидр, Сент-Катрін, Ет-Тур.

Виїзд за межі Синаю, зокрема до Каїра, заборонений. До того ж, виліт може здійснюватися тільки із того ж аеропорту прильоту.

Як ми повідомляли раніше, громадяни України чоловічої статі віком до 23 років мають право виїжджати за кордон навіть в умовах воєнного стану. Але для цього вони повинні виконати три необхідні умови.

Також дізнайтеся про правила перетину кордону в 2026 році — з яким паспортом не випускають українців.

Перед поїздками за кордон важливо перевірити стан і термін дії вашого закордонного паспорта. Навіть невеликі дефекти можуть призвести до проблем на кордоні.