Головна Транспорт Звичайна віза чи Sinai only — що обрати для поїздки в Єгипет

Звичайна віза чи Sinai only — що обрати для поїздки в Єгипет

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 12:10
Віза в Єгипет для українців у 2026 році — умови в’їзду
Пляжі Шарм-ель-Шейха. Фото: Piligrim

У 2026 році громадяни України мають отримати дозвіл для в’їзду до Єгипту. Його подають заздалегіть через інтернет чи оформляють у зоні прильоту. 

Але на курортах Синайського півострова діє інше, спрощене правило для українців, пише Visit Ukraine.

Читайте також:

Звичайний дозвіл для громадян України

Українці повинні подати запит на електронну eVisa або отримати її у пункті прибуття. Платіж складає 25 доларів США. Документ дає право бути в країні до 30 днів.

Мультивіза дозволяє необмежену кількість в’їздів упродовж року. При цьому дозвіл, оформлений у аеропорту, не подовжують. 

В’їзд у Шарм-ель-Шейх та решту Синаю 

Турист, який зупиниться лише на Сінайскому півострові, отримує безоплатний дозвіл "Sinai only". 

Його оформляють у залі прильоту, але для цього мандрівник має сказати прикордоннику, що не залишатиме регіон. 

Правила дозволу "Sinai only"

Безоплатна віза діє до 15 днів, і її продовження немає. Перебування дозволено у Шарм-ель-Шейх, Дахаб, Табе, Нувейбе, Рас-Сидр, Сент-Катрін, Ет-Тур. 

Виїзд за межі Синаю, зокрема до Каїра, заборонений. Виліт може здійснюватися тільки із того ж аеропорту прильоту. 

Коли потрібен стандартний дозвіл 

Інша процедура, якщо ви плануєте подорожі за межі півострова або перебування довше 15 днів.

Тоді потрібно подавати звичайну візу з консульським збором.

Як ми повідомляли раніше, громадяни України чоловічої статі віком до 23 років мають право виїжджати за кордон навіть в умовах воєнного стану. Але для цього вони повинні виконати три необхідні умови.

Також дізнайтеся про правила перетину кордону в 2026 році — з яким паспортом не випускають українців. 

правила подорож Єгипет візи виїзд за кордон
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
