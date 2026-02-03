Віза в Єгипет для українців у 2026 році — умови в’їзду

Звичайна віза чи Sinai only — що обрати для поїздки в Єгипет
У 2026 році громадяни України мають отримати дозвіл для в’їзду до Єгипту. Його подають заздалегіть через інтернет чи оформляють у зоні прильоту.
Але на курортах Синайського півострова діє інше, спрощене правило для українців, пише Visit Ukraine.
Звичайний дозвіл для громадян України
Українці повинні подати запит на електронну eVisa або отримати її у пункті прибуття. Платіж складає 25 доларів США. Документ дає право бути в країні до 30 днів.
Мультивіза дозволяє необмежену кількість в’їздів упродовж року. При цьому дозвіл, оформлений у аеропорту, не подовжують.
В’їзд у Шарм-ель-Шейх та решту Синаю
Турист, який зупиниться лише на Сінайскому півострові, отримує безоплатний дозвіл "Sinai only".
Його оформляють у залі прильоту, але для цього мандрівник має сказати прикордоннику, що не залишатиме регіон.
Правила дозволу "Sinai only"
Безоплатна віза діє до 15 днів, і її продовження немає. Перебування дозволено у Шарм-ель-Шейх, Дахаб, Табе, Нувейбе, Рас-Сидр, Сент-Катрін, Ет-Тур.
Виїзд за межі Синаю, зокрема до Каїра, заборонений. Виліт може здійснюватися тільки із того ж аеропорту прильоту.
Коли потрібен стандартний дозвіл
Інша процедура, якщо ви плануєте подорожі за межі півострова або перебування довше 15 днів.
Тоді потрібно подавати звичайну візу з консульським збором.
