Стоимость визы в Египет подорожает с 1 марта — сколько будет стоить

Пляжи Египта подорожают.

Популярный среди украинских туристов Египет повышает стоимость въездной визы. С 1 марта 2026 года вместо 25 долларов придется платить 30 долларов.

Об этом сообщает Ugctravel.

Что изменится для туристов

Важно, что речь идет только о визе, которую оформляют по прибытии в египетьсткие аэропорты. Ее стоимость вырастет с нынешних 25 долларов еще на 5 — до 30 долларов.

При этом в паспорт пока что будут вклеивать две отдельные наклейки:

одну номиналом 25 долларов;

дополнительную на 5 долларов.

Такой формат будет действовать до тех пор, пока не используют запас уже напечатанных наклеек по 25 долларов. После этого планируют перейти на новые визы с обновленным номиналом.

Важно: изменения не касаются электронной визы и консульской визы — их стоимость остается без изменений.

Не всем туристам придется платить больше

Все зависит от региона отдыха. Новые правила касаются поездок в Хургаду, Марса-Алама, Каира или Александрии. Обязательная платная виза оформляется по прибытию и дает право передвигаться по всей стране.

Повышение сбора происходит на фоне стабильного роста туристического потока в Египет.

Что еще нужно знать украинцам

Зато турист, который остановится только в Шарм-эль-Шейхе и Синайском полуострове, получает бесплатное разрешение "Sinai only". Оно позволяет находиться до 15 дней на территории Синайского полуострова без оформления полноценной визы.

Его оформляют в зале прилета, но для этого путешественник должен сказать пограничнику, что не будет покидать регион.

Такая бесплатная виза действует до 15 дней, и ее продления нет. Пребывание разрешено в Шарм-эль-Шейх, Дахаб, Табе, Нувейбе, Рас-Сидр, Сент-Катрин, Эт-Тур.

Выезд за пределы Синая, в частности в Каир, запрещен. К тому же, вылет может осуществляться только из того же аэропорта прилета.

