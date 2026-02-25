Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Въезд в Египет дорожает — сколько придется заплатить с марта

Въезд в Египет дорожает — сколько придется заплатить с марта

Ua ru
Дата публикации 25 февраля 2026 13:32
Стоимость визы в Египет подорожает с 1 марта — сколько будет стоить
Пляжи Египта подорожают. Фото: Piligrim. Коллаж Новини.LIVE

Популярный среди украинских туристов Египет повышает стоимость въездной визы. С 1 марта 2026 года вместо 25 долларов придется платить 30 долларов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Ugctravel.

Реклама
Читайте также:

Что изменится для туристов

Важно, что речь идет только о визе, которую оформляют по прибытии в египетьсткие аэропорты. Ее стоимость вырастет с нынешних 25 долларов еще на 5 — до 30 долларов.

При этом в паспорт пока что будут вклеивать две отдельные наклейки:

  • одну номиналом 25 долларов;
  • дополнительную на 5 долларов.

Такой формат будет действовать до тех пор, пока не используют запас уже напечатанных наклеек по 25 долларов. После этого планируют перейти на новые визы с обновленным номиналом.

Важно: изменения не касаются электронной визы и консульской визы — их стоимость остается без изменений.

Не всем туристам придется платить больше

Все зависит от региона отдыха. Новые правила касаются поездок в Хургаду, Марса-Алама, Каира или Александрии. Обязательная платная виза оформляется по прибытию и дает право передвигаться по всей стране.

Повышение сбора происходит на фоне стабильного роста туристического потока в Египет.

Что еще нужно знать украинцам

Зато турист, который остановится только в Шарм-эль-Шейхе и Синайском полуострове, получает бесплатное разрешение "Sinai only". Оно позволяет находиться до 15 дней на территории Синайского полуострова без оформления полноценной визы.

Его оформляют в зале прилета, но для этого путешественник должен сказать пограничнику, что не будет покидать регион.

Такая бесплатная виза действует до 15 дней, и ее продления нет. Пребывание разрешено в Шарм-эль-Шейх, Дахаб, Табе, Нувейбе, Рас-Сидр, Сент-Катрин, Эт-Тур.

Выезд за пределы Синая, в частности в Каир, запрещен. К тому же, вылет может осуществляться только из того же аэропорта прилета.

Как мы сообщали ранее, граждане Украины мужского пола в возрасте до 23 лет имеют право выезжать за границу даже в условиях военного положения. Но для этого они должны выполнить три необходимых условия.

Также узнайте о правилах пересечения границы в 2026 году — с каким паспортом не выпускают украинцев.

Перед поездками за границу важно проверить состояние и срок действия вашего загранпаспорта. Даже небольшие дефекты могут привести к проблемам на границе.

туристы путешествие безвизовый режим Египет визы
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации