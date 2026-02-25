Стоимость визы в Египет подорожает с 1 марта — сколько будет стоить

Въезд в Египет дорожает — сколько придется заплатить с марта
Популярный среди украинских туристов Египет повышает стоимость въездной визы. С 1 марта 2026 года вместо 25 долларов придется платить 30 долларов.
Что изменится для туристов
Важно, что речь идет только о визе, которую оформляют по прибытии в египетьсткие аэропорты. Ее стоимость вырастет с нынешних 25 долларов еще на 5 — до 30 долларов.
При этом в паспорт пока что будут вклеивать две отдельные наклейки:
- одну номиналом 25 долларов;
- дополнительную на 5 долларов.
Такой формат будет действовать до тех пор, пока не используют запас уже напечатанных наклеек по 25 долларов. После этого планируют перейти на новые визы с обновленным номиналом.
Важно: изменения не касаются электронной визы и консульской визы — их стоимость остается без изменений.
Не всем туристам придется платить больше
Все зависит от региона отдыха. Новые правила касаются поездок в Хургаду, Марса-Алама, Каира или Александрии. Обязательная платная виза оформляется по прибытию и дает право передвигаться по всей стране.
Повышение сбора происходит на фоне стабильного роста туристического потока в Египет.
Что еще нужно знать украинцам
Зато турист, который остановится только в Шарм-эль-Шейхе и Синайском полуострове, получает бесплатное разрешение "Sinai only". Оно позволяет находиться до 15 дней на территории Синайского полуострова без оформления полноценной визы.
Его оформляют в зале прилета, но для этого путешественник должен сказать пограничнику, что не будет покидать регион.
Такая бесплатная виза действует до 15 дней, и ее продления нет. Пребывание разрешено в Шарм-эль-Шейх, Дахаб, Табе, Нувейбе, Рас-Сидр, Сент-Катрин, Эт-Тур.
Выезд за пределы Синая, в частности в Каир, запрещен. К тому же, вылет может осуществляться только из того же аэропорта прилета.
