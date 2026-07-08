Встигніть "урвати": Ryanair дарує знижки на літні та осінні рейси

Ryanair запустив розпродаж. Фото: Pexels, Ryanair. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Ірландський лоукостер Ryanair анонсував нову акцію. Авіакомпанія запустила щедрий розпродаж на рейси на середину літа та початок осені. Мандрівники можуть зекономити на поїздках до багатьох міст Європи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Dovkola Media.

Літньо-осінній розпродаж Ryanair

Нові літня акція Ryanair буде діяти лише до 9 липня включно. Вона поширюється на авіарейси з 9 липня по 30 вересня 2026 року. Придбати квитки можна на сайті та в додатку авіаперевізника.

Частина доступних рейсів з найближчих до України аеропортів із цінами в один бік:

Варшава (WAW) – Піза (Італія)— від 22 євро;

Варшава (WMI) – Болонья (Італія)— від 16 євро;

Краків – Осло (Норвегія) — від 15 євро;

Бухарест (BBU) – Барі (Італія) — від 15 євро;

Бухарест (OTP) – Неаполь (Італія) — від 15 євро;

Братислава – Рим (Італія) — від 15 євро;

Будапешт – Катовіце (Польща) — від 15 євро.

У вартість акційного квитка входить лише переліт та мінімальна ручна поклажа розмірами до 40х25х20 см — без обмежень за вагою. За додаткові послуги та багаж мандрівнику доведеться доплатити.

Якщо сумніваєтеся, чи "впишуться" ваші речі у відведені розмірі, можна скористатися послугою Priority. Вона дає можливість пасажиру взяти із сумку, валізу чи рюкзак з габаритами до 40х25х20 см без обмеження за вагою та додаткову ручну поклажу з габаритами до 55х40х20 см та вагою до 10 кг.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що восени Ryanair розширить авіабазу в Братиславі ще одним, четвертим літаком B737. Пасажири зможуть вигідно літати до Пафосу, Тирани, Турину та Варшави. Квитки вже доступні на сайті та в додатку перевізника. Ціни на рейси стартують від 29,99 євро.

Також Новини.LIVE писали, чому не завжди варто довіряти дешевим пропозиціям Ryanair. Дуже часто невеликі аеропорти, що є хабами Ryanair, знаходяться далеко від великих міст. Тому дорога туди часто може обійтися пасажирам навіть дорожче, ніж сам політ.