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Головна Транспорт Всього за 999 гривень: Uklon запустив нові маршрути до країн-сусідок України

Всього за 999 гривень: Uklon запустив нові маршрути до країн-сусідок України

Ua ru
24 жовтня 2026 16:39
Uklon запустив нові рейси Uklon Travel Bus: маршрути та ціни на квитки
Подорож на автобусі Uklon Travel Bus. Фото: Uklon.

Uklon запускає нові напрямки автобуси Uklon Travel Bus до Польщі та Молдови. Українці зможуть їздти до цих популярних країн за доступною ціною. Автобуси компанії облаштовані всіма зручностями для пасажирів.

Про це повідомляє Довкола Медіа, передає Новини.LIVE.

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Uklon Travel Bus розширив карту поїздок

Мандрівники мають можливість всього за 999 грн вирушити з української столиці до Кракова, Вроцлава чи Кишинева. У цих містах розташовані аеропорти, звідки туристи можуть дістатися до потрібного курорту чи країни літаком.

Uklon додав нові міжнародні маршрути Uklon Travel Bus:

  • Київ–Житомир–Рівне–Львів–Краків–Вроцлав;
  • Київ–Одеса–Кишинів.

Акційна пропозиція перевізника діє на квитки в обидва боки.

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 Автобуси Uklon Travel Bus облаштовані усім необхідним для зручних мандрівок — від Wi-Fi та кондиціонеру до клімат-контролю та туалету. Крім того, пасажири можуть отримати подарунки від партнерів.

Акційні квитки вже доступні у продажу, їх можна придбати на сайті Uklon Travel або в розділі "Подорожі" (Travel) на головному екрані застосунку Uklon.

Пасажир без доплати може взяти із собою 1 ручну поклажу розмірами 45х35х20 см до 5 кг вагою і 1 багаж 50х80х30 см до 30 кг.

Раніше Новини.LIVE розповідали, на якому транспорті можна швидше пройти прикордонний контроль. На легковому авто перевірка проходить легше, натомість у випадку автобуса чи мікроавтобуса діють спеціальні процедури. Через це проїзд може затягнутися.

Також Новини.LIVE писали, як діяти, якщо загроза застала вас під час повітряної тривоги при перетині кордону. Працівники ДПСУ будуть намагатися якомога швидше вивести людей за межі пункту пропуску та розсіяти їх, щоб не було скупчення в одному місці. При цьому залишатися у автівці чи автобусі та чекати завершення тривоги — це вкрай погана та небезпечна ідея.

Польща поїздки Молдова подорож автобуси
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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