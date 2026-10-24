Uklon запустил новые рейсы Uklon Travel Bus: маршруты и цены на билеты

Поездка на автобусе Uklon Travel Bus. Фото: Uklon.

Uklon запускает новые автобусные маршруты Uklon Travel Bus в Польшу и Молдову. Украинцы смогут ездить в эти популярные страны по доступной цене. Автобусы компании оснащены всеми удобствами для пассажиров.

Об этом сообщает Довкола Медіа, передает Новини.LIVE.

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Uklon Travel Bus расширил карту маршрутов

Путешественники имеют возможность всего за 999 грн отправиться из украинской столицы в Краков, Вроцлав или Кишинев. В этих городах расположены аэропорты, откуда туристы могут добраться до нужного курорта или страны на самолете.

Uklon добавил новые международные маршруты Uklon Travel Bus:

Киев–Житомир–Ровно–Львов–Краков–Вроцлав;

Киев–Одесса–Кишинев.

Акционное предложение перевозчика действует на билеты в обе стороны.

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Автобусы Uklon Travel Bus оснащены всем необходимым для комфортных поездок — от Wi-Fi и кондиционера до климат-контроля и туалета. Кроме того, пассажиры могут получить подарки от партнеров.

Акционные билеты уже доступны в продаже, их можно приобрести на сайте Uklon Travel или в разделе "Путешествия" (Travel) на главном экране приложения Uklon.

Пассажир без доплаты может взять с собой 1 единицу ручной клади размером 45х35х20 см и весом до 5 кг, а также 1 единицу багажа размером 50х80х30 см и весом до 30 кг.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, на каком транспорте можно быстрее пройти пограничный контроль. На легковом автомобиле проверка проходит проще, зато в случае автобуса или микроавтобуса действуют специальные процедуры. Из-за этого проезд может затянуться.

Также Новини.LIVE писали, как действовать, если угроза застала вас во время воздушной тревоги при пересечении границы. Сотрудники ГПСУ будут пытаться как можно быстрее вывести людей за пределы пункта пропуска и рассеять их, чтобы не было скопления в одном месте. При этом оставаться в машине или автобусе и ждать окончания тревоги — это крайне плохая и опасная идея.