Всього 6 станцій: найкоротше метро у світі

Метро "Кармеліт" в Хайфі. Фото: tripadvisor.com

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Це метро є найстарішою підземною транспортною системою на Близькому Сході. Підземка є найменшою у світі: вона налічує лише шість станцій та єдиний тунель, довжина якого становить трохи більше 1,8 км.

Новини.LIVE розкажуть про це детальніше.

Унікальне метро в Ізраїлі

Метро "Кармеліт" розташоване в ізраїльському місті Хайфа. Його будівництво розпочалося в 1956 році й завершилося в 1959 році. До відкриття трамвайної лінії в Тель-Авіві в 2023 році це була єдина система метро в країні.

Метро було названо на честь гори Кармель, через яку пролягає тунель — перепад висот між першою та останньою станціями становить 274 метри.

Вагони курсують по підземному схилу, а всередині кожного вагона та на платформах передбачені сходинки для пасажирів.

"Кармеліт" — це найменша система метро у світі. Всього чотири вагони працюють у складі двох двовагонних поїздів, які курсують по єдиній колії з короткою роз’їзною петлею, що дозволяє їм розходитися. Поїздка на такому метро триває всього вісім хвилин.

Туристам, які планують поїздку до Ізраїлю, варто відвідати цю унікальну підземку. За декілька хвилин ходьби від найвищої станції розташовані Сади Бахаї. На півдорозі до вершини садів знаходиться Храм Бахаї — центр релігії бахаї, заснованої у XIX столітті, яка налічує від п’яти до восьми мільйонів прихильників.

Метро в Хайфі працює з 6:00 до 22:00 з неділі по четвер та з 6:00 до 15:00 у п’ятницю й напередодні свят. Потяги не курсують у суботу та у святкові дні.

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