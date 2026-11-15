Літак в аеропорту. Фото: Новини.LIVE

Багато людей бояться літати — це одна з найпоширеніших фобій у світі. На висоті ваше серце починає битися в рази швидше, а в голові прокручуються найгірші сценарії з фільмів жахів. Проте пілот із величезним досвідом розповів, чому мандрувати літаком абсолютно безпечно.

Про це розповів пілот SkyUp kovalchuk.artem7 в TikTok, передає Новини.LIVE.

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Чому не варто боятися подорожувати літаком

Пілот розповів, що страх перед незвичайним, тобто перед польотом — це цілком нормальна реакція. Зокрема, момент зльоту чи турбулентності може здаватися лякаючим.

Пілот поділився, що літає майже щодня вже понад 10 років та провів тисячі годин у небі і виконав сотні різних маршрутів.

"Я можу сказати вам впевнено – літати – це безпечно. Кожен літак проходить ретельну технічну перевірку перед вильотом. Ми, пілоти, тренуємось постійно. Навіть для ситуації, які можуть трапитись раз на мільйон польотів. У небі все під контролем", — сказав він.

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Для того, щоб літак піднявся у небо і безпечно доставив пасажирів працюють сотні фахівців. Ще до вильоту складається флайтплани, маршрут та вираховується необхідна кількість пального. У повітрі також за ситуацією в небі слідкують десятки диспетчерів.

Чоловік порекомендував пасажирам зі страхом висоти насолоджуватись польотом та не дозволяти фобії завадити вам побачити світ.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ryanair змінює правила для пасажирів. Зокрема, буде збільшено час для проходження процедур в аеропорту. Компанія також встановить більше кіосків самообслуговування для здачі багажу, щоб пришвидшити процес реєстрації.

Також Новини.LIVE писали, що пасажири Wizz Air мають можливість заощадити, назбиравши кешбеком собі на квитки на літак. Це можна зробити через додаток лоукостера. Через застосунок треба шукати необхідні апартаменти чи готель.