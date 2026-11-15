Самолет в аэропорту. Фото: Новини.LIVE

Многие люди боятся летать — это одна из самых распространенных фобий в мире. На высоте ваше сердце начинает биться в разы быстрее, а в голове прокручиваются самые страшные сценарии из фильмов ужасов. Однако пилот с огромным опытом рассказал, почему путешествовать на самолете абсолютно безопасно.

Об этом рассказал пилот SkyUp kovalchuk.artem7 в TikTok, передает Новини.LIVE.

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Почему не стоит бояться путешествовать на самолете

Пилот рассказал, что страх перед необычным, то есть перед полетом, — это вполне нормальная реакция. В частности, момент взлета или турбулентности может казаться пугающим.

Пилот поделился, что летает почти каждый день уже более 10 лет, провел тысячи часов в небе и выполнил сотни различных маршрутов.

"Я могу сказать вам с уверенностью — летать безопасно. Каждый самолет проходит тщательную техническую проверку перед вылетом. Мы, пилоты, постоянно тренируемся. Даже на ситуации, которые могут случиться раз на миллион полетов. В небе все под контролем", — сказал он.

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Для того чтобы самолет поднялся в небо и безопасно доставил пассажиров, работают сотни специалистов. Еще до вылета составляются планы полета, маршрут и рассчитывается необходимое количество топлива. В воздухе за ситуацией в небе также следят десятки диспетчеров.

Мужчина порекомендовал пассажирам, страдающим боязнью высоты, наслаждаться полетом и не позволять фобии помешать вам увидеть мир.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Ryanair меняет правила для пассажиров. В частности, будет увеличено время на прохождение процедур в аэропорту. Компания также установит больше киосков самообслуживания для сдачи багажа, чтобы ускорить процесс регистрации.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что пассажиры Wizz Air могут сэкономить, накопив кэшбэк на авиабилеты. Сделать это можно через приложение лоукостера. С помощью приложения нужно искать подходящие апартаменты или отель.