Україна
Виїзд за кордон із людиною з інвалідністю потягом — правила у 2026

Виїзд за кордон із людиною з інвалідністю потягом — правила у 2026

Ua ru
Дата публікації: 20 лютого 2026 21:52
Виїзд за кордон потягом для супроводжуючих осіб з інвалідністю у 2026 році
Виїзд за кордон потягом для супроводжуючих осіб з інвалідністю. Фото: ДПСУ, УЗ. Колаж: Новини.LIVE

Згідно з Правилами перетину державного кордону під час воєнного стану, виїхати за кордон можуть ті чоловіки мобілізаційного віку, хто супроводжує осіб з інвалідністю. В даному випадку для комфорту людей з обмеженими фізичними можливостями подорожуючі частіше всього обирають поїзди.

Сайт Новини.LIVE з посиланням на Visitukraine.today розкаже, які правила перетину державного кордону на потязі чоловіками, які супроводжують осіб з інвалідністю, діють у 2026 році.

Читайте також:

Кого допускають до супроводу

Супроводжуючим може бути член родини першого ступеня (чоловік, дружина, рідні чи усиновлені діти, батьки) або особа, що здійснює за інвалідом постійний догляд. До цієї категорії входять чоловіки, дружини яких мають інвалідність I чи II групи, а також сини чи зяті, опікуючи батьків (батьків дружини) з інвалідністю зазначених груп. 

Супроводжувати осіб з інвалідністю під час перетину кордону можуть такі категорії військовозобов'язаних:

  • члени родини особи з інвалідністю — чоловік, дружина, діти, батьки; 
  • фізичні чи юридичні особи, що постійно доглядають людину з інвалідністю й мають підтверджуючі документи; 
  • представники соціальних організацій, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю.  

Як перетинати кордон 

Постанова КМУ дозволяє під час воєнного стану виїжджати тим громадянам України, які безперервно доглядають особу з інвалідністю I або II групи, або супроводжують особу з інвалідністю II групи, дитину з інвалідністю II групи чи людину, що потребує постійного догляду.

Кордон дозволяється переходити лише за умови, що особа з інвалідністю знаходиться поруч.

Військовозобов’язаний сам по собі не отримує дозволу виїзжати з країни, навіть якщо доглядає особу з інвалідностю. Виняток існує тоді, коли інвалід уже перебуває за межами України. У такому разі треба предоставити довідку про перебування його на консульському обліку в іноземній державі.

Що перевіряють у поїзді УЗ

Крім документів, які свідчать, що військовозобов'язаний є опікуном людини з інвалідністю чи здійснює над нею постійний догляд, потрібні й інші документи. Вам потрібно мати з собою на кордоні й надати за вимогою такі документи:

  • Закордонний паспорт — на кожного члена сім’ї, дійсні щонайменше 6 місяців (для деяких країн 3 місяці) після запланованої дати виїзду з території держав-членів ЄС;
  • ID-картка — підходить лише для подорожей до певних країн, з якими укладено міждержавні угоди (наприклад, Турецька Республіка, Грузія), у разі сухопутного перетину;
  • Для чоловіків призовного віку, з 18 до 60 років, під час дії режиму воєнного стану потрібно надати військовий обліковий документ і довідки, які підтверджують їхнє право на перетин кордону;
  • Медичне страхування на всіх членів родини — обов’язкове для більшості країн. Страховка має покривати COVID-19 та інші можливі ризики, з покриттям на суму мінімально 30 000 євро;
  • Підтвердження мети поїздки (за потреби) — квитки на літак, поїзд чи автобус, роздруковані броні готелів чи запрошення;
  • Іноземні прикордонники також можуть запитати фінансове забезпечення — виписка з банку про наявність фінансів для подорожі. 

Нова система контролю в ЄС

З жовтня 2025 року на зовнішніх кордонах Євросоюзу почала працювати нова цифрова система в’їзду та виїзду EES. Вона фіксує перетин кордону в електронному вигляді без штампів у паспорті.

Під час першого в’їзду система збирає біометричні дані — зображення обличчя та відбитки пальців. 

Важливо, що реєстрацію в системі не проходять особи з тимчасовим захистом у ЄС, власники посвідок на проживання та довгострокових віз. 

Які обмеження діють 

Супроводжуючий не має права повертатися додому раніше за підопічного. Повернення раніше чи пізніше вважається тяжким порушенням.

Протягом одного робочого дня після прибуття до держави призначення слід з’явитися у консульській установі України та взяти довідку про постановку інваліда на консульський облік. Інформацію передадуть через МЗС до Мінсоцполітики й до Національної соціальної служби, щоби ті знали про перебування на обліку людей з інвалідністю, які потребують постійного догляду.

Раніше ми розповідали про можливість виїзду за кордон чоловіків, виключених з обліку та пояснювали, чи вистачить для цього е-ВОД.

Також ми повідомляли, як прийняти спадщину в Україні, перебуваючи за кордоном у 2026 році. 

кордон поїзди військовий облік особа з інвалідністю виїзд за кордон
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
