Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт За границу с человеком с инвалидностью на поезде — правила выезда в 2026

За границу с человеком с инвалидностью на поезде — правила выезда в 2026

Ua ru
Дата публикации 20 февраля 2026 21:52
Как выехать за границу поездом в качестве сопровождающего лица с инвалидностью в 2026 году
Выезд за границу поездом для сопровождающих лиц с инвалидностью. Фото: ГПСУ, УЗ. Коллаж: Новини.LIVE

Согласно Правилам пересечения государственной границы во время военного положения, выехать за границу могут те мужчины мобилизационного возраста, кто сопровождает лиц с инвалидностью. В данном случае для комфорта людей с ограниченными физическими возможностями путешественники чаще всего выбирают поезда.

Сайт Новини.LIVE со ссылкой на Visitukraine.today расскажет, какие правила пересечения государственной границы на поезде мужчинами, которые сопровождают лиц с инвалидностью, действуют в 2026 году.

Реклама
Читайте также:

Кого допускают к сопровождению

Сопровождающим может быть член семьи первой степени (муж, жена, родные или усыновленные дети, родители) или лицо, осуществляющее за инвалидом постоянный уход. В эту категорию входят мужья, жены которых имеют инвалидность I или II группы, а также сыновья или зятья, опекающие родителей (родителей жены) с инвалидностью указанных групп.

Сопровождать лиц с инвалидностью при пересечении границы могут следующие категории военнообязанных:

  • члены семьи лица с инвалидностью — муж, жена, дети, родители;
  • физические или юридические лица, постоянно ухаживающие за человеком с инвалидностью и имеющие подтверждающие документы;
  • представители социальных организаций, осуществляющих уход за лицом с инвалидностью.

Как пересекать границу

Постановление КМУ позволяет во время военного положения выезжать тем гражданам Украины, которые непрерывно ухаживают за лицом с инвалидностью I или II группы, или сопровождают лицо с инвалидностью II группы, ребенка с инвалидностью II группы или человека, нуждающегося в постоянном уходе.

Границу разрешается переходить только при условии, что лицо с инвалидностью находится рядом.

Военнообязанный сам по себе не получает разрешения выезжать из страны, даже если ухаживает за лицом с инвалидностью. Исключение существует тогда, когда инвалид уже находится за пределами Украины. В таком случае надо предоставить справку о пребывании его на консульском учете в иностранном государстве.

Что проверяют в поезде УЗ

Кроме документов, свидетельствующих, что военнообязанный является опекуном человека с инвалидностью или осуществляет над ним постоянный уход, нужны и другие документы. Вам нужно иметь с собой на границе и предоставить по требованию следующие документы:

  • Загранпаспорт - на каждого члена семьи, действительные не менее 6 месяцев (для некоторых стран 3 месяца) после запланированной даты выезда с территории государств-членов ЕС;
  • ID-карта — подходит только для путешествий в определенные страны, с которыми заключены межгосударственные соглашения (например, Турецкая Республика, Грузия), в случае сухопутного пересечения;
  • Для мужчин призывного возраста, с 18 до 60 лет, во время действия режима военного положения нужно предоставить военный учетный документ и справки, подтверждающие их право на пересечение границы;
  • Медицинское страхование на всех членов семьи — обязательное для большинства стран. Страховка должна покрывать COVID-19 и другие возможные риски, с покрытием на сумму минимально 30 000 евро;
  • Подтверждение цели поездки (при необходимости) — билеты на самолет, поезд или автобус, распечатанные брони отелей или приглашения;
  • Иностранные пограничники также могут запросить финансовое обеспечение — выписка из банка о наличии финансов для путешествия.

Новая система контроля в ЕС

С октября 2025 года на внешних границах Евросоюза начала работать новая цифровая система въезда и выезда EES. Она фиксирует пересечение границы в электронном виде без штампов в паспорте.

Во время первого въезда система собирает биометрические данные — изображение лица и отпечатки пальцев.

Важно, что регистрацию в системе не проходят лица с временной защитой в ЕС, владельцы видов на жительство и долгосрочных виз.

Какие ограничения действуют

Сопровождающий не имеет права возвращаться домой раньше подопечного. Возвращение раньше или позже считается тяжелым нарушением.

В течение одного рабочего дня после прибытия в государство назначения следует появиться в консульском учреждении Украины и взять справку о постановке инвалида на консульский учет. Информацию передадут через МИД в Минсоцполитики и в Национальную социальную службу, чтобы те знали о пребывании на учете людей с инвалидностью, нуждающихся в постоянном уходе.

Ранее мы рассказывали о возможности выезда за границу мужчин, исключённых с учёта и объясняли, хватит ли для этого е-ВОД.

Также мы сообщали, как принять наследство в Украине, находясь за границей в 2026 году.

граница поезда военный учет лицо с инвалидностью выезд за границу
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации