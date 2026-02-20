Как выехать за границу поездом в качестве сопровождающего лица с инвалидностью в 2026 году

Выезд за границу поездом для сопровождающих лиц с инвалидностью. Фото: ГПСУ, УЗ. Коллаж: Новини.LIVE

Согласно Правилам пересечения государственной границы во время военного положения, выехать за границу могут те мужчины мобилизационного возраста, кто сопровождает лиц с инвалидностью. В данном случае для комфорта людей с ограниченными физическими возможностями путешественники чаще всего выбирают поезда.

Сайт Новини.LIVE со ссылкой на Visitukraine.today расскажет, какие правила пересечения государственной границы на поезде мужчинами, которые сопровождают лиц с инвалидностью, действуют в 2026 году.

Реклама

Читайте также:

Кого допускают к сопровождению

Сопровождающим может быть член семьи первой степени (муж, жена, родные или усыновленные дети, родители) или лицо, осуществляющее за инвалидом постоянный уход. В эту категорию входят мужья, жены которых имеют инвалидность I или II группы, а также сыновья или зятья, опекающие родителей (родителей жены) с инвалидностью указанных групп.

Сопровождать лиц с инвалидностью при пересечении границы могут следующие категории военнообязанных:

члены семьи лица с инвалидностью — муж, жена, дети, родители;

физические или юридические лица, постоянно ухаживающие за человеком с инвалидностью и имеющие подтверждающие документы;

представители социальных организаций, осуществляющих уход за лицом с инвалидностью.

Как пересекать границу

Постановление КМУ позволяет во время военного положения выезжать тем гражданам Украины, которые непрерывно ухаживают за лицом с инвалидностью I или II группы, или сопровождают лицо с инвалидностью II группы, ребенка с инвалидностью II группы или человека, нуждающегося в постоянном уходе.

Границу разрешается переходить только при условии, что лицо с инвалидностью находится рядом.

Военнообязанный сам по себе не получает разрешения выезжать из страны, даже если ухаживает за лицом с инвалидностью. Исключение существует тогда, когда инвалид уже находится за пределами Украины. В таком случае надо предоставить справку о пребывании его на консульском учете в иностранном государстве.

Что проверяют в поезде УЗ

Кроме документов, свидетельствующих, что военнообязанный является опекуном человека с инвалидностью или осуществляет над ним постоянный уход, нужны и другие документы. Вам нужно иметь с собой на границе и предоставить по требованию следующие документы:

Загранпаспорт - на каждого члена семьи, действительные не менее 6 месяцев (для некоторых стран 3 месяца) после запланированной даты выезда с территории государств-членов ЕС;

ID-карта — подходит только для путешествий в определенные страны, с которыми заключены межгосударственные соглашения (например, Турецкая Республика, Грузия), в случае сухопутного пересечения;

Для мужчин призывного возраста, с 18 до 60 лет, во время действия режима военного положения нужно предоставить военный учетный документ и справки, подтверждающие их право на пересечение границы;

Медицинское страхование на всех членов семьи — обязательное для большинства стран. Страховка должна покрывать COVID-19 и другие возможные риски, с покрытием на сумму минимально 30 000 евро;

Подтверждение цели поездки (при необходимости) — билеты на самолет, поезд или автобус, распечатанные брони отелей или приглашения;

Иностранные пограничники также могут запросить финансовое обеспечение — выписка из банка о наличии финансов для путешествия.

Новая система контроля в ЕС

С октября 2025 года на внешних границах Евросоюза начала работать новая цифровая система въезда и выезда EES. Она фиксирует пересечение границы в электронном виде без штампов в паспорте.

Во время первого въезда система собирает биометрические данные — изображение лица и отпечатки пальцев.

Важно, что регистрацию в системе не проходят лица с временной защитой в ЕС, владельцы видов на жительство и долгосрочных виз.

Какие ограничения действуют

Сопровождающий не имеет права возвращаться домой раньше подопечного. Возвращение раньше или позже считается тяжелым нарушением.

В течение одного рабочего дня после прибытия в государство назначения следует появиться в консульском учреждении Украины и взять справку о постановке инвалида на консульский учет. Информацию передадут через МИД в Минсоцполитики и в Национальную социальную службу, чтобы те знали о пребывании на учете людей с инвалидностью, нуждающихся в постоянном уходе.

Ранее мы рассказывали о возможности выезда за границу мужчин, исключённых с учёта и объясняли, хватит ли для этого е-ВОД.

Также мы сообщали, как принять наследство в Украине, находясь за границей в 2026 году.