Virgin Trains витіснить Eurostar: комапнія запусть потяги через Ла-Манш

Потяг Virgin Trains. Фото: Virgin Trains/Facebook

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Популярний залізничний перевізник Eurostar може зіштовхнутися з конкуренцією на маршрутах з Лондона до Європи. Компанія Virgin Trains подолала ще одну серйозну перешкоду на шляху до запуску рейсів до Парижа, Брюсселя та Амстердама. Перевізник отримав дозвіл на здійснення рейсів через тунель під Ла-Маншем.

Про це пише Euronews, передає Новини.LIVE.

Virgin Trains складе конкуренцію Eurostar

У понеділок британське Управління залізничного та автомобільного транспорту (ORR) підтвердило, що надало дозвіл на курсування поїздів мільярдера Річарда Бренсона через тунель під Ла-Маншем. Дозвіл діятиме у період з 1 жовтня 2030 року до 31 грудня 2040 року.

Такий прорив став можливим після того, як наприкінці минулого року компанії Virgin Trains було надано дозвіл на спільне використання депо Eurostar у Темпл-Міллс (Лондон) для зберігання та технічного обслуговування своїх поїздів.

Це єдине депо, до якого можна дістатися з лінії High Speed 1 — залізничної магістралі, що з’єднує Лондон із тунелем під Ла-Маншем у графстві Кент.

Компанія планує з часом запустити свої рейси між лондонським вокзалом Сент-Панкрас та станціями з маршрутів "Eurostar" в Парижі, Брюсселі й Амстердамі.

Мільярдер Річард Бренсон заявив, що "настав час покласти край цій 30-річній монополії та внести трохи магії Virgin на маршрут через Ла-Манш".

Проте британське Управління залізничного та автомобільного транспорту чітко дало зрозуміти, що перед запуском нових послуг "ще багато роботи".

Зокрема, Virgin Trains має отримати дозволи з безпеки як від ORR, так і від регуляторних органів ЄС, а також забезпечити доступ до інших залізничних мереж на запланованих маршрутах.

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