Розпродаж Wizz Air 12 жовтня: доступні напрямки та ціни на квитки

Літак Wizz Air. Фото: Wizz Air

Угорський лоукостер Wizz Air запустив новий розпродаж для пасажирів. Компанія анонсувала доступну пропозицію на осінь 2026 року та зиму 2027 року. Мандрівники можуть "за копійки" відвідати десятки туристичних міст, зокрема, в

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на 34 travel.

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Осінньо-зимовий розпродаж Wizz Air

Пасажирам варто поспішити, адже розпродаж лоукостера триватиме лише добу — до 24:00 12 жовтня. Пропозиція авіакомпанії діє на рейси з 19 жовтня по 31 січня 2027 року.

Доступні рейси з найближчих до України аеропортів:

Вільнюс – Берлін (Німеччина) – 26 євро,

Краків – Малага (Іспанія) – 35 євро,

Познань – Кутаїсі (Грузія) – 28 євро,

Вроцлав – Будапешт (Угорщина) – 18 євро,

Варшава – Афіни (Греція) – 22 євро,

Бухарест – Нюрнберг (Німеччина) – 33 євро.

Квитки на популярні напрямки розлітаються найшвидше. У акційну вартість квитків входить лише ручна поклажа.

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Яку сумку можна взяти в літак Wizz Air без доплат

Лоукостер встановив, що ручною поклажею вважається сумка, рюкзак чи валіза, які мають вміщатися під переднім сидінням. Їх розміри не мають перевищувати параметри 40 x 30 x 20 см, а вага — 10 кілограмів.

Пасажирам варто врахувати, що коліщатка валізи не повинні додавати більше 5 см до розміру сумки.

Без доплат пасажири Wizz Air також мають право взяти у літак:

верхній одяг;

ковдру;

книжку;

їжу для немовлят;

милиці за необхідності.

За перевищення встановлених розмірів з пасажирів буде стягнуто в аеропорту додаткову плату.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому не варто в літак Wizz Air брати подушку для сну. Без доплат пасажир лоукостера має право взяти із собою лише невелику сумку. Втиснути в нього звичайну подушку для сну нереально, проте є вихід і пасажирам не доведеться відмовляти собі в комфорті.

Також Новини.LIVE писали, в яких випадках пасажир має право отримати грошову компенсацію за скасований чи перенесений авіарейс. Термін звернення складає 6 років, тож кошти можна отримати навіть за давнішні рейси. Розмір компенсації залежить від конкретного випадку, часу очікування літака та дальності перельоту.