Распродажа Wizz Air 12 октября: доступные направления и цены на билеты

Выгодный отпуск в Греции или Испании: Wizz Air "порезала" цены на билеты
Венгерский лоукостер Wizz Air запустил новую распродажу для пассажиров. Компания анонсировала выгодное предложение на осень 2026 года и зиму 2027 года. Путешественники могут «за копейки» посетить десятки туристических городов, в частности, в
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на 34 travel.
Осенне-зимняя распродажа Wizz Air
Пассажирам стоит поторопиться, ведь распродажа лоукостера продлится всего сутки — до 24:00 12 октября. Предложение авиакомпании действует на рейсы с 19 октября по 31 января 2027 года.
Доступны рейсы из ближайших к Украине аэропортов:
- Вильнюс — Берлин (Германия) — 26 евро,
- Краков — Малага (Испания) — 35 евро,
- Познань — Кутаиси (Грузия) — 28 евро,
- Вроцлав – Будапешт (Венгрия) – 18 евро,
- Варшава – Афины (Греция) – 22 евро,
- Бухарест – Нюрнберг (Германия) – 33 евро.
Билеты на популярные направления раскупаются быстрее всего. В акционную стоимость билетов входит только ручная кладь.
Какую сумку можно взять в самолет Wizz Air без доплаты
Лоукостер установил, что ручной кладью считается сумка, рюкзак или чемодан, которые должны помещаться под передним сиденьем. Их размеры не должны превышать 40 x 30 x 20 см, а вес — 10 килограммов.
Пассажирам следует учесть, что колесики чемодана не должны увеличивать размер сумки более чем на 5 см.
Без доплаты пассажиры Wizz Air также имеют право взять с собой в самолет:
- верхнюю одежду;
- одеяло;
- книгу;
- пищу для младенцев;
- костыли, если это необходимо.
За превышение установленных размеров с пассажиров будет взиматься дополнительная плата в аэропорту.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему не стоит брать с собой в самолет Wizz Air подушку для сна. Без доплат пассажир лоукостера имеет право взять с собой только небольшую сумку. Втиснуть в него обычную подушку для сна нереально, однако есть выход, и пассажирам не придется отказываться от комфорта.
Также Новини.LIVE писали, в каких случаях пассажир имеет право на денежную компенсацию за отмененный или перенесённый авиарейс. Срок обращения составляет 6 лет, поэтому средства можно получить даже за давние рейсы. Размер компенсации зависит от конкретного случая, времени ожидания самолета и дальности перелета.