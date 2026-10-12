Распродажа Wizz Air 12 октября: доступные направления и цены на билеты

Самолет Wizz Air. Фото: Wizz Air

Венгерский лоукостер Wizz Air запустил новую распродажу для пассажиров. Компания анонсировала выгодное предложение на осень 2026 года и зиму 2027 года. Путешественники могут «за копейки» посетить десятки туристических городов, в частности, в

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на 34 travel.

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Осенне-зимняя распродажа Wizz Air

Пассажирам стоит поторопиться, ведь распродажа лоукостера продлится всего сутки — до 24:00 12 октября. Предложение авиакомпании действует на рейсы с 19 октября по 31 января 2027 года.

Доступны рейсы из ближайших к Украине аэропортов:

Вильнюс — Берлин (Германия) — 26 евро,

Краков — Малага (Испания) — 35 евро,

Познань — Кутаиси (Грузия) — 28 евро,

Вроцлав – Будапешт (Венгрия) – 18 евро,

Варшава – Афины (Греция) – 22 евро,

Бухарест – Нюрнберг (Германия) – 33 евро.

Билеты на популярные направления раскупаются быстрее всего. В акционную стоимость билетов входит только ручная кладь.

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Какую сумку можно взять в самолет Wizz Air без доплаты

Лоукостер установил, что ручной кладью считается сумка, рюкзак или чемодан, которые должны помещаться под передним сиденьем. Их размеры не должны превышать 40 x 30 x 20 см, а вес — 10 килограммов.

Пассажирам следует учесть, что колесики чемодана не должны увеличивать размер сумки более чем на 5 см.

Без доплаты пассажиры Wizz Air также имеют право взять с собой в самолет:

верхнюю одежду;

одеяло;

книгу;

пищу для младенцев;

костыли, если это необходимо.

За превышение установленных размеров с пассажиров будет взиматься дополнительная плата в аэропорту.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему не стоит брать с собой в самолет Wizz Air подушку для сна. Без доплат пассажир лоукостера имеет право взять с собой только небольшую сумку. Втиснуть в него обычную подушку для сна нереально, однако есть выход, и пассажирам не придется отказываться от комфорта.

Также Новини.LIVE писали, в каких случаях пассажир имеет право на денежную компенсацию за отмененный или перенесённый авиарейс. Срок обращения составляет 6 лет, поэтому средства можно получить даже за давние рейсы. Размер компенсации зависит от конкретного случая, времени ожидания самолета и дальности перелета.