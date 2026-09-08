Аеропорт Бельгії відновив високошвидкісне залізничне сполучення з ЄС: що змінилось для пасажирів

Швидкісний поїзд компанії Deutsche Bahn. Фото: Deutsche Bahn

Найбільший аеропорт Бельгії після більш ніж десятирічної перерви знову з’явився на карті європейських високошвидкісних залізничних маршрутів. Новий маршрут компанії Deutsche Bahn, з’єднав аеропорт Брюсселя з Кельном та Антверпеном.

Про це пише Euronews, передає Новини.LIVE.

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Туристам буде зручніше дістатися з аеропорту Брюсселя

7 вересня до аеропорту Брюсселя "Антверпен-Централ" вперше за десять прибув швидкісний поїзд компанії Deutsche Bahn. Маршрут стартував на вокзалі Кельна в Німеччині, з зупинками в Аахені, Льєжі, Левені.

Запуск нового маршруту став можливим завдяки угоді, укладеній у лютому між Brussels Airlines та Deutsche Bahn. Відтепер пасажири, які прибувають до аеропорту, можуть зручно дістатися потягом до багатьох міст Німеччини. Залізнична станція аеропорту Брюсселя розташована безпосередньо під його терміналом, що дуже зручно.

Крім того, у мандрівників з'явилась можливість забронювати залізничні та авіаперельоти в одному квитку. Щодня між Кельном та Антверпеном курсуватимуть два рейси.

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Пасажирів Brussels Airlines також гарантовано пересадять у разі затримки рейсу, вони також зможуть накопичувати кілометри в рамках програми Lufthansa "Miles & More".

Раніше Новини.LIVE розповідали, як не стояти довго в черзі в аеропорту, якщо треба забрати свій багаж. Річ у тім, що найчастіше багаж завантажують до літака незадовго до вильоту, а отже, ймовірність того, що його завантажать першим, залежить від часу реєстрації. Проте інколи вирішальним фактором при завантаженні валіз є їхня вага.

Також Новини.LIVE писали, що міжнародна рада аеропортів (ACI World) оприлюднила рейтинг найзавантаженіших аеропортів Європи. Переможець обслужив за 2025 рік 84,48 млн пасажирів. Список очолила країна, яка не входить до Євросоюзу.