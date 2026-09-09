Аэропорт в Бельгии возобновил высокоскоростное железнодорожное сообщение с ЕС: что изменилось для пассажиров

Скоростной поезд компании Deutsche Bahn. Фото: Deutsche Bahn

Крупнейший аэропорт Бельгии после более чем десятилетнего перерыва вновь появился на карте европейских высокоскоростных железнодорожных маршрутов. Новый маршрут компании Deutsche Bahn соединил аэропорт Брюсселя с Кельном и Антверпеном.

Об этом пишет Euronews, передает Новини.LIVE.

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Туристам будет удобнее добраться из аэропорта Брюсселя

7 сентября в аэропорт Брюсселя "Антверпен-Централ" впервые за десять лет прибыл скоростной поезд компании Deutsche Bahn. Маршрут стартовал на вокзале Кельна в Германии, с остановками в Аахене, Льеже и Левене.

Запуск нового маршрута стал возможен благодаря соглашению, заключенному в феврале между Brussels Airlines и Deutsche Bahn. Отныне пассажиры, прибывающие в аэропорт, могут с комфортом добраться на поезде до многих городов Германии. Железнодорожная станция аэропорта Брюсселя расположена непосредственно под его терминалом, что очень удобно.

Кроме того, у путешественников появилась возможность забронировать железнодорожные и авиаперелеты в одном билете. Ежедневно между Кельном и Антверпеном будут курсировать два рейса.

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Пассажирам Brussels Airlines также гарантирована пересадка в случае задержки рейса, кроме того, они смогут накапливать километры в рамках программы Lufthansa "Miles & More".

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как не стоять долго в очереди в аэропорту, если нужно забрать свой багаж. Дело в том, что чаще всего багаж загружают в самолет незадолго до вылета, а значит, вероятность того, что его загрузят первым, зависит от времени регистрации. Однако иногда решающим фактором при загрузке чемоданов является их вес.

Также Новини.LIVE писали, что Международный совет аэропортов (ACI World) обнародовал рейтинг самых загруженных аэропортов Европы. Лидер обслужил за 2025 год 84,48 млн пассажиров. Список возглавила страна, не входящая в Евросоюз.