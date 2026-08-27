Цивільна авіація під час війни: який аеропорт готовий до запуску польотів

Льотовище. Фото: УНІАН

В Україні тривають дискусії щодо можливого часткового відновлення цивільного авіасполучення. Експерти вважають, що міжнародний аеропорт "Львів" має всі шанси стати стартовим майданчиком для пробних рейсів завдяки своєму географічному розташуванню поблизу західного кордону. Водночас у разі розширення можливостей, головним претендентом на повноцінне відновлення роботи залишається аеропорт "Бориспіль".

Сайт Новини.LIVE дізнавався про переваги кожного з аеропортів та позицію держави щодо їхнього відкриття.

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Аеропорт Львова та Борисполя: який з них відкривати рентабільніше

Невелика відстань від львівського летовища до кордону є його головним аргументом безпеки. Однак вона значною мірою знехтує ключову перевагу авіаперельотів — економію часу для пасажирів із більшості регіонів країни.

І тут на користь бориспільського аеропорту свідчать такі фактори, адже:

до столичного аеропорту простіше дістатися пасажирам із більшості областей України;

Бориспіль має вищий рівень захисту, краще облаштовані укриття, підготовлений персонал та надійніші системи резервного живлення;

технічна готовність столичного аеропорту до швидкого відновлення роботи є вищою.

Стан інфраструктури та позиція Державіаслужби

Загальний рівень готовності українських аеропортів варіюється залежно від потреби в інвестиціях. За оцінками експертів, необхідність у фінансові вкладення не є надмірною. Проте інвестори потребують гарантій щодо наявності стабільного пасажиропотоку.

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У Державіаслужбі повідомили, що інспекційні перевірки льотовищ та їхньої інфраструктури наразі тривають, однак остаточних висновків щодо повної готовності об'єктів до відновлення польотів поки немає.

Інтерес іноземних авіакомпаній

Український авіаринок залишається привабливим напрямом. З потенційною аудиторією щонайменше у 25 мільйонів осіб, прогнозованим попитом на рейси до країн ЄС та відсутністю внутрішньої конкуренції ринок демонструє високий потенціал.

Найбільшу зацікавленість у виконанні рейсів можуть виявити перевізники з країн, які мають певний дипломатичний імунітет від російських атак. Це авіакомпанії з Китаю, Туреччини та ОАЕ. Переговори з окремими іноземними авіакомпаніями вже ведуться. Хоча наразі їх здійснюють позаурядові структури.

Що ще варто знати

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про осінні знижки на авіаперельоти від відомого лоукостеру Ryanair. Компанія анонсувала акцію на рейси на вересень та жовтень. Розпродаж буде діяти до кінця доби 28 серпня, тож компанія закликає громадян встигнути придбати квитки за приємними цінами.

Також Новини.LIVE повідомляли про хвилю скарг на Ryanair, який все частіше змушує переплачувати пасажирів за багаж. Про це поскаржилась одна з користувачок лоукостера в соціальній мережі Х. Клієнтка обурена тим, що її валіза влізла в калібратор, однак з неї все одно стягнули понад 75 фунтів.