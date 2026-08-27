Гражданская авиация во время войны: какой аэропорт готов к запуску полетов

Летовище. Фото: УНИАН

В Украине продолжаются дискуссии о возможном частичном восстановлении гражданского авиасообщения. Эксперты считают, что у международного аэропорта "Львов" есть все шансы стать стартовой площадкой для пробных рейсов благодаря своему географическому расположению вблизи западной границы. В то же время в случае расширения возможностей главным претендентом на полноценное возобновление работы остается аэропорт "Борисполь".

Сайт Новини.LIVE узнавал о преимуществах каждого из аэропортов и позиции государства по их открытию.

Реклама

Аэропорт Львова и Борисполя: какой из них открывать рентабильнее

Небольшое расстояние от львовского аэродрома до границы является его главным аргументом безопасности. Однако она в значительной степени пренебрегает ключевым преимуществом авиаперелетов — экономией времени для пассажиров из большинства регионов страны.

И здесь в пользу бориспольского аэропорта свидетельствуют следующие факторы:

в столичный аэропорт проще добраться пассажирам из большинства областей Украины;

Борисполь имеет более высокий уровень защиты, лучше обустроены укрытия, подготовленный персонал и более надежные системы резервного питания;

техническая готовность столичного аэропорта к быстрому возобновлению работы выше.

Состояние инфраструктуры и позиция Госавиаслужбы

Общий уровень готовности украинских аэропортов варьируется в зависимости от потребности в инвестициях. По оценкам экспертов, необходимость в финансовых вложениях не является чрезмерной. Однако инвесторы нуждаются в гарантиях наличия стабильного пассажиропотока.

Читайте также:

В Госавиаслужбе сообщили, что инспекционные проверки аэродромов и их инфраструктуры продолжаются, однако окончательных выводов о полной готовности объектов к возобновлению полетов пока нет.

Интерес иностранных авиакомпаний

Украинский авиарынок остается привлекательным направлением. С потенциальной аудиторией не менее 25 миллионов человек, прогнозируемым спросом на рейсы в страны ЕС и отсутствием внутренней конкуренции рынок демонстрирует высокий потенциал.

Наибольший интерес к выполнению рейсов могут проявить перевозчики из стран, имеющих определенный дипломатический иммунитет от российских атак. Это авиакомпании из Китая, Турции и ОАЭ. Переговоры с отдельными иностранными авиакомпаниями уже ведутся. Хотя их осуществляют внеправительственные структуры.

Что еще стоит знать

Недавно Новини.LIVE рассказывали об осенних скидках на авиаперелеты от известного лоукостера Ryanair . Компания анонсировала акцию на рейсы на сентябрь и октябрь. Распродажа будет действовать до конца суток 28 августа, поэтому компания призывает граждан успеть приобрести билеты по приятным ценам.

Также Новини.LIVE сообщали о волне жалоб на Ryanair, который все чаще заставляет переплачивать пассажиров за багаж . Об этом пожаловалась одна из пользовательниц лоукостера в социальной сети Х. Клиентка возмущена тем, что ее чемодан влез в калибратор, однако с него все равно стянули более 75 фунтов.