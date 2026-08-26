Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Ryanair влаштував осінній розпродаж: куди можна дешево полетіти

Ryanair влаштував осінній розпродаж: куди можна дешево полетіти

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2026 15:33
Розпродаж Ryanair до 28 серпня: доступні напрямки та ціни на квитки
Літак Ryanair. Фото: pexels.com

Ірландський лоукостер Ryanair побалував пасажирів новими знижками. Компанія анонсувала акцію на рейси на вересень та жовтень. У пасажирів з'явилась можливість вигідно відвідати Грецію, Францію, Іспанію та інші країни буквально "за копійки".

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Dovkola Media.

Реклама

Акція Ryanair

Розпродаж буде діяти лише до кінця доби 28 серпня, тому пасажирам варто поспішити. Пропозиція поширюється на авіарейси з 1 вересня по 31 жовтня 2026 року.

Частина доступних рейсів з найближчих до України аеропортів в один бік: 

  • Братислава (BTS) – Корфу (Греція) — від 17 євро;
  • Краків (KRK) – Кастельйон (Іспанія) — від 19 євро;
  • Ряшів (RZE) – Единбург (Британія) — від 34 євро;
  • Варшава (WAW) – Відень (Австрія) — від 31 євро;
  • Варшава (WMI) – Париж (Франція) — від 27 євро;
  • Бухарест (OTP) – Салоніки (Греція) — від 20 євро;
  • Будапешт (BUD) – Берлін (Німеччина) — від 26 євро.

У акційну вартість квитків входить плата за місце та ручна поклажа. Пасажир має право без доплат взяти із собою в літак одну невелику особисту сумку (40 x 30 x 20 см).  За перевищення цих параметрів пасажиру доведеться переплачувати в аеропорту. Суми штрафів зазвичай перевищують в кілька разів ціну на квитки.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ryanair змушує пасажирів доплачувати за багаж. Один з мандрівників поскаржився, що його валіза повністю помістилася в рамках для ручної поклажі, проте з нього все одно стягнули плату за багаж. Він припустив, що це через нові премії для працівників.

Також Новини.LIVE писали, як виправити помилку в квитку Ryanair. Пасажиру необхідно авторизуватися на сайті Ryanair. Одна спроба виправлення помилок безкоштовна. Проте вносити зміни в квиток треба не пізніше, ніж за 4 години до відправлення рейсу. 

авіарейси літак Ryanair
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації