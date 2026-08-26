Розпродаж Ryanair до 28 серпня: доступні напрямки та ціни на квитки

Літак Ryanair. Фото: pexels.com

Ірландський лоукостер Ryanair побалував пасажирів новими знижками. Компанія анонсувала акцію на рейси на вересень та жовтень. У пасажирів з'явилась можливість вигідно відвідати Грецію, Францію, Іспанію та інші країни буквально "за копійки".

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Dovkola Media.

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Акція Ryanair

Розпродаж буде діяти лише до кінця доби 28 серпня, тому пасажирам варто поспішити. Пропозиція поширюється на авіарейси з 1 вересня по 31 жовтня 2026 року.

Частина доступних рейсів з найближчих до України аеропортів в один бік:

Братислава (BTS) – Корфу (Греція) — від 17 євро;

Краків (KRK) – Кастельйон (Іспанія) — від 19 євро;

Ряшів (RZE) – Единбург (Британія) — від 34 євро;

Варшава (WAW) – Відень (Австрія) — від 31 євро;

Варшава (WMI) – Париж (Франція) — від 27 євро;

Бухарест (OTP) – Салоніки (Греція) — від 20 євро;

Будапешт (BUD) – Берлін (Німеччина) — від 26 євро.

У акційну вартість квитків входить плата за місце та ручна поклажа. Пасажир має право без доплат взяти із собою в літак одну невелику особисту сумку (40 x 30 x 20 см). За перевищення цих параметрів пасажиру доведеться переплачувати в аеропорту. Суми штрафів зазвичай перевищують в кілька разів ціну на квитки.

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Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ryanair змушує пасажирів доплачувати за багаж. Один з мандрівників поскаржився, що його валіза повністю помістилася в рамках для ручної поклажі, проте з нього все одно стягнули плату за багаж. Він припустив, що це через нові премії для працівників.

Також Новини.LIVE писали, як виправити помилку в квитку Ryanair. Пасажиру необхідно авторизуватися на сайті Ryanair. Одна спроба виправлення помилок безкоштовна. Проте вносити зміни в квиток треба не пізніше, ніж за 4 години до відправлення рейсу.