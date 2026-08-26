Розпродаж Ryanair до 28 серпня: доступні напрямки та ціни на квитки

Ryanair влаштував осінній розпродаж: куди можна дешево полетіти
Ірландський лоукостер Ryanair побалував пасажирів новими знижками. Компанія анонсувала акцію на рейси на вересень та жовтень. У пасажирів з'явилась можливість вигідно відвідати Грецію, Францію, Іспанію та інші країни буквально "за копійки".
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Dovkola Media.
Акція Ryanair
Розпродаж буде діяти лише до кінця доби 28 серпня, тому пасажирам варто поспішити. Пропозиція поширюється на авіарейси з 1 вересня по 31 жовтня 2026 року.
Частина доступних рейсів з найближчих до України аеропортів в один бік:
- Братислава (BTS) – Корфу (Греція) — від 17 євро;
- Краків (KRK) – Кастельйон (Іспанія) — від 19 євро;
- Ряшів (RZE) – Единбург (Британія) — від 34 євро;
- Варшава (WAW) – Відень (Австрія) — від 31 євро;
- Варшава (WMI) – Париж (Франція) — від 27 євро;
- Бухарест (OTP) – Салоніки (Греція) — від 20 євро;
- Будапешт (BUD) – Берлін (Німеччина) — від 26 євро.
У акційну вартість квитків входить плата за місце та ручна поклажа. Пасажир має право без доплат взяти із собою в літак одну невелику особисту сумку (40 x 30 x 20 см). За перевищення цих параметрів пасажиру доведеться переплачувати в аеропорту. Суми штрафів зазвичай перевищують в кілька разів ціну на квитки.
Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ryanair змушує пасажирів доплачувати за багаж. Один з мандрівників поскаржився, що його валіза повністю помістилася в рамках для ручної поклажі, проте з нього все одно стягнули плату за багаж. Він припустив, що це через нові премії для працівників.
Також Новини.LIVE писали, як виправити помилку в квитку Ryanair. Пасажиру необхідно авторизуватися на сайті Ryanair. Одна спроба виправлення помилок безкоштовна. Проте вносити зміни в квиток треба не пізніше, ніж за 4 години до відправлення рейсу.