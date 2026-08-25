Розпродаж Wizz Air 25 серпня: доступні напрямки та ціни на квитки

Реєстрація на рейс Wizz Air. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова

Угорський лоукостер Wizz Air запустив новий розпродаж для пасажирів. Компанія анонсувала акцію на осінь та зиму. Мандрівники можуть "за копійки" відвідати десятки туристичних міст в оксамитовий сезон та на початку зими, зокрема, в Італії.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Dovkola Media.

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Акція від Wizz Air

Пасажирам варто поспішити, адже розпродаж лоукостера триватиме лише добу — до 24:00 25 серпня. Пропозиція авіакомпанії діє на рейси з 14 вересня по 10 грудня 2026 року.

Доступні рейси з найближчих до України аеропортів:

Варшава (WAW) – Стокгольм (Швеція) від 17 євро;

Варшава (WMI) – Палермо (Італія) від 19 євро;

Краків – Рим (Італія) від 15 євро;

Жешув – Рим (Італія) від 28 євро;

Кишинів – Афіни (Греція) від 24 євро;

Будапешт – Берлін (Німеччина) від 25 євро;

Ясси – Мілан (Італія) від 25 євро;

Бухарест – Болонья (Італія) від 15 євро.

У вартість квитка входить лише ручна поклажа.

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Яку сумку можна взяти в літак Wizz Air без доплат

За правилами лоукостера, ручною поклажею вважається сумка, рюкзак чи валіза, які мають вміщатися під переднім сидінням. Їх розміри не мають перевищувати параметри 40 x 30 x 20 см, а вага — 10 кілограмів.

Пасажирам варто врахувати, що коліщатка валізи не повинні додавати більше 5 см до розміру сумки.

Без доплат пасажири Wizz Air також мають право взяти у літак:

верхній одяг;

ковдру;

книжку;

їжу для немовлят;

милиці за необхідності.

За перевищення встановлених розмірів з пасажирів буде стягнуто в аеропорту додаткову плату.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Wizz Air доступна послуга Wizz Link. Завдяки їй за окрему плату можна об’єднувати окремі рейси в одне бронювання з базовим захистом пересадки. Пасажири також зможуть перебронювати рейс, якщо через затримку вони пропустять свій початковий рейс.

Також Новини.LIVE писали, чому не варто в літак Wizz Air брати подушку для сну. Без доплат пасажир лоукостера має право взяти із собою лише невелику сумку. Втиснути в нього звичайну подушку для сну нереально, проте є вихід і пасажирам не доведеться відмовляти собі в комфорті.